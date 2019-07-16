Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı 1.Ligi’nde mücadele edecek Malatya Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Satranç 1.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Satranç 1.Liginde mücadele edecek.

22 takım yer aldığı TSF 1. Lig maçları 22-28 Temmuz’da Konya’da oynanacak. Yeşilyurtspor futbolun yanında diğer spor branşlarında da büyük başarılar hedefliyor. Turuncu yeşilliler satranç takımı olarak 1. Ligde mücadele etmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ligde Takımımızın yanı sıra Bayegan Pendik, Gökyay Vakfı, Manisa Turkuaz, Burhaniye, Ankara Demirspor, Bulancak İhsaniye Gençlik ve Spor, Pamukkale Üniversitesi, Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma, Olbia, Varyant Gençlik Satranç ve Spor, Burdurspor, Boğaziçi Üniversitesi, Yalova Belediyespor, Karşıyaka Satranç İhtisas, Dr. Metin Sürmeli Satranç, Karaman Sağlık Spor, Aydın Satranç Eğitim Merkezi, Salihli Sardes satranç, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara DSİ ve Kahramanmaraş Satranç spor kulüpleri mücadele edecek” denildi.

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