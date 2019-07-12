0553 313 94 23

Yeşilyurt Belediyespor Koray Şanlı’yı renklerine bağladı

TFF 3.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:02
Yeşilyurt Belediyespor Koray Şanlı’yı renklerine bağladı

TFF 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor, bir dönem Yeni Malatyaspor’da da forma giyen defans oyuncusu Koray Şanlı’yı renklerine bağladı.


En son 3.Lig takımı Batman Petrolspor’da forma giyen Koray Şanlı attığı imzayla kendisini turuncu yeşilli renklere bağladı.


29 yaşındaki Koray Şanlı stoper mevkiinde görev yapıyor.


Koray Şanlı’nın imza töreninin arından açıklamada bulunan kulüp sportif direktörü Burak Acil, fayda alacaklarına inandıkları bir transfer gerçekleştirdiklerini kaydetti.


Transferde kulüp menfaatlerini göz önünde bulundurduklarını kaydeden Acil, “Koray Şanlı kalitesine inandığımız önemli bir futbolcu. Bir dönem Malatyaspor’un da formasını giyen Koray Şanlı’nın gücümüze güç katacağına inanıyoruz. Umarım atılan imza iki taraf içinde hayırlı olur. Transferde anlaşmalarımız devam edecek” diye konuştu.


Bu arada Yeşilyurt Belediyespor iç transferde defans oyuncusu İbrahim Tokay ile yeniden anlaşmaya vardı.


Tokay için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıta ekiplerinden kuaförlere denetim
    1. Zabıta ekiplerinden kuaförlere denetim
    2. Hayvan üreticilerine müjde
    3. Bodrum’da korkutan yangın
    4. Pucca kimdir? Pınar Karagöz’e ne kadar..
    5. Azez’de Esad karşıtı protesto..
    6. Vali Köşger’den spor talimatı
    7. Gündüz vakti araçtan inip havaya ateş..
    8. Kapalıçarşı'da altın
    9. Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin..
    10. Ürgüp’te trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
    11. Hain darbe girişiminin yıl dönümü..
    12. Başkan Altun: “15 Temmuz darbe..
    13. Bakan Akar: "Planlı faaliyetlerimize..
    14. Tuz Gölü'nde hayran bırakan Flamingo..
    15. ABD Çalışma Bakanı Acosta istifa etti
    16. Filipinler'den BM'ye "soruşturma..
    17. FETÖ’den yargılanan eski hakim ve..
    18. Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    19. Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    20. Muhtarlardan örnek davranış
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?