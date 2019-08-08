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Yeşilyurt Belediyesi, bayram için tedbirler alıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Paylaşımın ve sosyal dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’nı hemşerilerimizin en huzurlu şekilde idrak etmeleri için gereken tüm tedbirleri aldık.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:10
Yeşilyurt Belediyesi, bayram için tedbirler alıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Paylaşımın ve sosyal dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’nı hemşerilerimizin en huzurlu şekilde idrak etmeleri için gereken tüm tedbirleri aldık. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için bayramın sonuna kadar görev başında olacaktır. ” dedi.


Yeşilyurt’ta huzurlu, mutlu, sağlıklı ve güzel bir bayram tatilinin yaşanması adına bir dizi tedbirler aldıklarını ifade eden Başkan Çınar, “Bayramın bayram tadında yaşanması adına Yeşilyurt’ta tüm tedbirler üst seviyeye çıkartılacak, halkımız huzur ve mutluluk içerisinde bir Kurban Bayramı yaşayacaktır. Temizlik, Zabıta, Çevre, Veterinerlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bayram süresince görev başında olacaktır. Bayram öncesinde cadde ve sokakların temizliğine yoğunlaşan ekiplerimiz, bayram boyunca da hem kurban kesim yerlerinde hem de çöplerin alınmasında aralıksız mesai yapacaklar. Görevlendirilen personel, kesim noktalarının temizliği, kurban atıkların kaldırılması ve oluşacak diğer sorunlarla ilgili müdahalelerde bulunacaktır. Çöp toplama araçları da kurban atıklarını toplamak için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürecektir. Vatandaşlarımızın başta bayram namazı olmak üzere vakit namazlarını sakin ve güzel bir atmosferde eda edebilmeleri için camilerimizi temizleyerek, gül kokusu sıkacağız. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapmaları için mezarlıklarımızda temizlik ve bakım çalışmalarına özen gösteriyoruz.Vatandaşlarımızın bayram için alış verişlerini yaptıkları pastane, lokanta ve market gibi işyerlerinde denetimleri yoğunlaştırdık. Mutlu, huzurlu ve güvenli bir bayram için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bizlerde sürekli sahada olup, vatandaşlarımızla iç içe, gönül gönüle bir bayram yaşayacağız. ”dedi.



“13 adet kurban kesim, iki adette kurban satış yerimiz hizmet verecek”


13 adet kurban kesim yeri ile iki adette kurban satış yerinin vatandaşlara hizmet vereceğini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Kurban kesim yerlerinde Veteriner Hekim, Belediye Zabıtası ve Din Görevlilerinden oluşan Kurban Denetim Birimi hazır bulunacaktır. Kurban kesim yerlerinde sağlık kurallarına, hijyenik şartlar ve dini kurallara azami ölçüde uyulacak ve özenli bir çalışma gerçekleşecektir. Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz kurban satış ve kesim noktalarında ki çöp konteynırlarını dezenfekte aracıyla parfüm içeren yıkama suyu ile temizleyecektir. Kurban hizmetleri komisyonunca belirlenen yerler dışında, cadde ve sokak gibi yerlerde kesim yapanlar tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanacaktır. Kurban satış yerlerine getirilen kurbanlıkların sağlık kontrolleri Veteriner İşler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından titizlikle yapılacaktır. Sağlık durumu kesime elverişli olmayan kurbanlıkları satış alanına kesinlikle alınmayacaktır. Kurban bayramında kesim ücretlerin küçükbaş hayvanlar için 65 TL, büyükbaş hayvanlar için ise 310 TL. olarak belirlenmiştir. Kurban satış ve kesim yerlerinde vatandaşlarımıza ücretsiz kurban poşeti dağıtımı da yapacağız” diye konuştu.


Belediyeden yapılan açıklamada Yeşilyurt’ta kurban kesim alanlarının ise şu şekilde olduğu belirtildi:


"M.Oto Yıkama - Zaviye Mahallesi T.Temelli Cad. Çobanoğlu Manavının Yanı. Besiciler Et ve Piliç Market - Bahçebaşı Mahallesi Gündüzbey Sokak, Yakınca Mezbahane- Yakınca Mahallesi Taşköprü Caddesi Eski Yeşilyurt Yolu. KS Oto Yıkama- Bentbaşı Mahallesi Meslek Sokak, Hocalar Kanalboyu Sokak. Bostanbaşı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi. Barguzu Köprüsü Yanı. Gazi Oto Yıkama. Aşağıbağlar Mahallesi Hasanbey Caddesi Merkez Sokak. Tecde Mahallesi Kara Halil Sokağı ( Su Deposu Yanı). Yakınca Semt Pazarı. Yakınca Mahallesi Yavuz Selim Caddesi. Hayvan Besisi. Gedik Mahallesi Babaali Sokak. Kireç Ocağı Caddesi. Cemal Gürsel Mahallesi Söylemez Sokak. Özgün Oto Yıkama. Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi. Dereboyu Sokak. Ekim Oto Yıkama. Cemal Gürsel Mahallesi. AK Sokak"


Yeşilyurt’ta kurban satış yerlerinin ise Mollakasım Mahallesi Karaman Köprü Yanı ve Gündüzbey Mezbahanesinde yapıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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