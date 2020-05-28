  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yeşilyurt Belediye vezneleri 30-31 Mayıs’ta açık

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi’nde 2020 yılı Emlak, Çevre ve Temizlik Vergisi 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:35:15 -
Yeşilyurt Belediye vezneleri 30-31 Mayıs’ta açık

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi’nde 2020 yılı Emlak, Çevre ve Temizlik Vergisi 1.taksidinin son ödeme tarihinin 1 Haziran 2020 olduğunu açıklanırken, Yeşilyurt Belediye veznelerinin 30 ile 31 Mayıs günleri arasında da hizmetlerine devam edeceği belirtildi.


Borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “Vatandaşlarımız ödemelerini Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ Karşısındaki Hizmet Binası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasındaki tahsilat veznelerimizden ve ‘yesilyurt.bel.tr’ sitemizdeki e-ödeme sistemi üzerinden 01 Haziran 2020 günü saat 17:00’e kadar yapabilirler. Yeşilyurt Belediye vezneleri 30-31 Mayıs 2020 günlerinde halkımıza hizmet verecektir. Vatandaşlarımızın işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı