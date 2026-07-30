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Ekonomi
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En yüksek rakama ulaştı TGS yolcu ve uçuş sayısında rekor kırdı

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AA Giriş Tarihi:

En yüksek rakama ulaştı TGS yolcu ve uçuş sayısında rekor kırdı

Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri iştiraki Turkish Ground Services (TGS) rekorlara doymuyor.

#1
Foto - En yüksek rakama ulaştı TGS yolcu ve uçuş sayısında rekor kırdı

TGS, 20-26 Temmuz'da 20 bin 415 uçuş ve 3 milyon 342 bin 913 yolcuya hizmet vererek, en yüksek haftalık uçuş ve yolcu rekoruna ulaşıldığını duyurdu.

#2
Foto - En yüksek rakama ulaştı TGS yolcu ve uçuş sayısında rekor kırdı

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TGS'nin kuruluşundan bu yana en yüksek haftalık yolcu ve uçuş rakamlarına ulaşıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

#3
Foto - En yüksek rakama ulaştı TGS yolcu ve uçuş sayısında rekor kırdı

"2026 yılının 30'uncu haftasında hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda 20 bin 415 uçuş ile 3 milyon 342 bin 913 yolcuya hizmet sunduk.

#4
Foto - En yüksek rakama ulaştı TGS yolcu ve uçuş sayısında rekor kırdı

Kuruluşumuzdan bu yana ulaştığımız en yüksek haftalık uçuş ve yolcu rakamlarına erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadık.

#5
Foto - En yüksek rakama ulaştı TGS yolcu ve uçuş sayısında rekor kırdı

Elde ettiğimiz bu başarı emniyet, kalite ve operasyonel verimlilik odaklı çalışma anlayışımızın, güçlü ekip ruhumuzun ve iş ortaklarımızla kurduğumuz sürdürülebilir işbirliğinin önemli bir göstergesidir."

#6
Foto - En yüksek rakama ulaştı TGS yolcu ve uçuş sayısında rekor kırdı

Paylaşımda, "Bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz.

#7
Foto - En yüksek rakama ulaştı TGS yolcu ve uçuş sayısında rekor kırdı

Aynı inanç, özveri ve kararlılıkla daha nice başarılara birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.

#8
Foto - En yüksek rakama ulaştı TGS yolcu ve uçuş sayısında rekor kırdı

Hep birlikte, ülkemize ve hizmetlerimize değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

#9
Foto - En yüksek rakama ulaştı TGS yolcu ve uçuş sayısında rekor kırdı

Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri iştiraki Turkish Ground Services (TGS) rekorlara doymuyor.

#10
Foto - En yüksek rakama ulaştı TGS yolcu ve uçuş sayısında rekor kırdı

Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri iştiraki Turkish Ground Services (TGS) rekorlara doymuyor.

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