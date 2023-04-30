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Siyaset Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili adayı gözaltına alındı
Siyaset

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili adayı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-04-30 16:30:00 -
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili adayı gözaltına alındı

Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlar sonucu, aralarında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili adayının da bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

 Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlar sonucu, aralarında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili adayının da bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütünün gençlik yapılanması olan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nda (SGDF) oldukları belirlenen 17 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli İzmir ve Mersin’de operasyon düzenlendi.
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili adayı da gözaltına alındı
Düzenlenen operasyonlar sonucu aralarında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili adayı Burcu Ayyıldız es Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü'nün de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda ise elde edilen çok sayıda dijital materyale ve yasaklı yayına incelenmek üzere el konuldu.
Konuya ilişkin diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

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