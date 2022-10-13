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Yaşam Yeşilköy sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 13 Ekim Perşembe su kesinti saatleri:
Yaşam

Yeşilköy sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 13 Ekim Perşembe su kesinti saatleri:

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bazı mahalleleri etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İSKİ güncel su kesinti saatleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2022-10-13 20:15:00 -
Yeşilköy sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 13 Ekim Perşembe su kesinti saatleri:

İstanbul’da 13 Ekim Perşembe akşamı su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

Yeşilköy sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 13 Ekim Perşembe su kesinti saatleri:

İlçe         :              Bakırköy

Etkilenen Mahalleler     :              Yeşilköy Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              13.10.2022 19:39

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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