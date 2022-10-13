Yeşilköy sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 13 Ekim Perşembe su kesinti saatleri:
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bazı mahalleleri etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İSKİ güncel su kesinti saatleri açıklandı mı?
İstanbul’da 13 Ekim Perşembe akşamı su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
Yeşilköy sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ 13 Ekim Perşembe su kesinti saatleri:
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2022 19:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.