Yeşilçam’ın usta oyuncusu hayatını kaybetti Yeşilçam’ın usta isimlerinden Süleyman Turan Kadıköy’de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Süleyman Turan Kadıköy’de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Süleyman Turan, Kadıköy’deki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Süleyman Turan, Yeşilçam’da çok sayıda filmde rol almıştı.

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