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Yeşilçam’ın usta oyuncusu hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Süleyman Turan Kadıköy’de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

10 Eylül 2019 Salı 11:18
Yeşilçam’ın usta oyuncusu hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Süleyman Turan Kadıköy’de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Yeşilçam’ın usta oyuncularından Süleyman Turan, Kadıköy’deki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Süleyman Turan, Yeşilçam’da çok sayıda filmde rol almıştı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:18
  1. sanat

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