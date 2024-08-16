Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

Evinde baygın bulunan oyuncu Aydemir Akbaş, yoğun bakımda olduğu hastanede hayatını kaybetti. Bir çok dizi, film ve tiyatro oyununda yer alan 88 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş, daha önce gırtlak kanserine yakalanmış ve bu hastalığı yenmeyi başarmıştı. Ancak oyuncu geçtiğimiz yılın ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

Sosyal medya X'de gündem olan Aydemir Akbaş'a binlerce kullanıcı rahmet diledi.



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