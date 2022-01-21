Yeşilçam'ın arsızı Müjde Ar Erdoğan'ı hedef aldı! Annesinin Hz. Adem'e yönelik hakaretleri ile meydan okudu

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Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva annemize yönelik "cahiller" hakareti, azınlık bir grup tarafından desteklenmeye devam ediyor.

Annesinin sözleri ile meydan okudu!

Halk TV canlı yayınına katılan Yeşilçam'ın arsızlarından Müjde Ar, Sezen Aksu'nun hakaretini savunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Annesi Aysel Gürel'in Hazreti Adem (a.s) ile ilgili yazdığı şarkı sözlerini, kitaplaştıracağını söyleyerek meydan okuyan Müjde Ar, bir de cami provokasyonu yaparak, şöyle konuştu:

Annemin Adem ile Havva üzerine yazılmış tam 11 tane şarkı sözünü buldum. Onları kitap haline getireceğim. Bunda ciddiye alınacak bir şey yok. Bu işi buraya kadar alıp, dil koparmaya kadar götürmek, doğrusu hepimizin vicdanını kanattı.

Bu açıklama pekala makamdan yapılabilirdi. Camiler hepimizindir. Siyasetçilerin tekelinde dil kopartma yerleri asla değildir.