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Medya Yeşilçam'ın arsızı Müjde Ar Erdoğan'ı hedef aldı! Annesinin Hz. Adem'e yönelik hakaretleri ile meydan okudu
Medya

Yeşilçam'ın arsızı Müjde Ar Erdoğan'ı hedef aldı! Annesinin Hz. Adem'e yönelik hakaretleri ile meydan okudu

Halk TV canlı yayınına katılan Yeşilçam'ın arsızlarından Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'in Hazreti Adem'e (a.s) yönelik hakaret içerikli şarkı sözlerini kitap haline getireceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 23:06:00 - 2022-01-21 23:11:29

 Yeniakit.com.tr 

Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva annemize yönelik "cahiller" hakareti, azınlık bir grup tarafından desteklenmeye devam ediyor.

Annesinin sözleri ile meydan okudu!

Halk TV canlı yayınına katılan Yeşilçam'ın arsızlarından Müjde Ar, Sezen Aksu'nun hakaretini savunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Annesi Aysel Gürel'in Hazreti Adem (a.s) ile ilgili yazdığı şarkı sözlerini, kitaplaştıracağını söyleyerek meydan okuyan Müjde Ar, bir de cami provokasyonu yaparak, şöyle konuştu:

Annemin Adem ile Havva üzerine yazılmış tam 11 tane şarkı sözünü buldum. Onları kitap haline getireceğim. Bunda ciddiye alınacak bir şey yok. Bu işi buraya kadar alıp, dil koparmaya kadar götürmek, doğrusu hepimizin vicdanını kanattı.

Bu açıklama pekala makamdan yapılabilirdi. Camiler hepimizindir. Siyasetçilerin tekelinde dil kopartma yerleri asla değildir.

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Yorumlar

Bozkurt

Erotik film yıldızını ciddiye almayın. Havlasın dursunlar.
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Neco

Camiler nereden seninde oluyor.sen ne Turksun ne müslüman.
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