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Yeşilboğaz: “Yeni adli yıla çözüm bekleyen sorunlarla giriyoruz”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yeni adli yıla avukatlık mesleğine ve hukuk sistemine ilişkin çözüm bekleyen birçok sorunla girileceğini belirterek, sorunların çözümünün, tüm baroların ve avukatların bir olup, sistematik bir çözüm arayışı içerisine girmesiyle mümkün olacağını söyledi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:09
Yeşilboğaz: “Yeni adli yıla çözüm bekleyen sorunlarla giriyoruz”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yeni adli yıla avukatlık mesleğine ve hukuk sistemine ilişkin çözüm bekleyen birçok sorunla girileceğini belirterek, sorunların çözümünün, tüm baroların ve avukatların bir olup, sistematik bir çözüm arayışı içerisine girmesiyle mümkün olacağını söyledi.


Hukuk fakültesinden mezun olan ve Mersin Barosu’nda avukatlık stajına başlayacak 10 stajyer avukat, staj öncesi Baro Başkanı Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette stajyerlerle sohbet eden Yeşilboğaz, yeni adli yıl ve sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“Mesleki değerlerimize sahip çıkmak manevi zorunluluktur”


Yeni adi yıla avukatlık mesleğine ve hukuk sistemine ilişkin çözüm bekleyen birçok sorunla girileceğini ifade eden Yeşilboğaz, özellikle avukatların yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Yeşilboğaz, “CMK avukatlarının ücret sorunu, avukatların ve stajyer avukatların ekonomideki duraklamadan ve avukat sayısının çokluğundan olumsuz etkilenmeleri, bunun yanı sıra yargılamalarda avukatı yok sayma, hukukun üstünlüğü ilkesinin çiğnenmesi, diğer yargı mensuplarının kendilerini avukattan üstün görme yaklaşımları, hakimlerin usul kurallarını yeterince bilmemeleri, avukata şiddetin artması mesleğimizin önemli sorunlarından bazıları” dedi.


Sorunların çözümünün, tüm baroların ve avukatların bir olup, sistematik bir çözüm arayışı içerisine girmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Yeşilboğaz, “Mersin Barosu olarak, her daim bu mücadelenin içerinde yer alıyoruz. Adli yıl açılış törenlerimize, avukatlar günü kutlamalarımıza, mesleğimize ve toplumsal sorunlara yönelik yaptığımız basın açıklamalarımıza avukatlarımızın ve stajyer avukatlarımızın katılması, mesleki değerlerimize sahip çıkması manevi bir zorunluluktur. Tüm meslektaşlarımızı ve stajyer avukatlarımızı mesleki dayanışmamızın içerisinde görmek istiyoruz. Başarılı bir staj dönemi geçirmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.


Stajyer avukatlar ise yakın ilgisinden dolayı Yeşilboğaz’a ve Yönetim Kuruluna teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:09
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