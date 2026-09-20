Özgür Özel adaylık kartlarını açtı! İmamoğlu olmazsa Mansur Yavaş seçeneği

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

T24 yazarı Murat Sabuncu’ya konuşan Özel’e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hâlâ potansiyel cumhurbaşkanı adayı olup olmadığı soruldu.

Özel bu soruya doğrudan “Evet” yanıtını verdi.

İMAMOĞLU İÇİN “ADAYLIĞI DEVAM EDİYOR” MESAJI

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun hukuken aday olabilme imkânı sürdüğü müddetçe cumhurbaşkanı adayı olarak kalacağını söyledi. İmamoğlu’nun adaylığının belirlenmesinin ardından Mansur Yavaş’ın kendi adaylık iddiasını geri çektiğini de hatırlattı.

Özel, iktidarın İmamoğlu’nun adaylığını engellemek için girişimlerde bulunacağını ileri sürdü ve böyle bir tabloda Mansur Yavaş’ın adaylığının önemli bir seçenek haline geleceğini ifade etti.

Özel ayrıca Yavaş'ın İmamoğlu'nun “yedeği” olarak değerlendirilmesine karşı çıkarak iki isim arasındaki adaylık tartışmasının bu şekilde ele alınmaması gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN-YAVAŞ GÖRÜŞMESİNE DEĞİNDİ

Özel'e Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme de soruldu.

Görüşmeden önceden haberdar olduğunu söyleyen Özel, Yavaş'ın büyük altyapı yatırımları ve yurt dışından sağlanan finansman konusunda Cumhurbaşkanı ile görüşme ihtiyacını daha önce kendisine aktardığını belirtti.

Yavaş'ın özellikle Ankara'daki büyük bir metro projesinden söz ettiğini aktaran Özel, belediye hizmetleri için yapılacak böyle bir görüşmede sakınca görmediğini ifade etti.

Özel, Erdoğan-Yavaş görüşmesinden Yavaş'ın parti değiştireceği veya cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçeceği şeklinde siyasi sonuçlar çıkarılmasına da katılmadığını söyledi.

ADAYLIK DENKLEMİNDE İKİ İSİM

Özel'in açıklamalarına göre mevcut durumda Ekrem İmamoğlu'nun hukuki olarak aday olabilmesi halinde adaylığı devam ediyor. Mansur Yavaş ise olası cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından Yeni Parti'nin değerlendirebileceği isimlerden biri olmayı sürdürüyor.