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Siyaset Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Genel Başkan Mahmut Arıkan sinyali verdi!
Siyaset

Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Genel Başkan Mahmut Arıkan sinyali verdi!

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Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Genel Başkan Mahmut Arıkan sinyali verdi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, katıldığı televizyon programında önümüzdeki seçimler ve ittifak olasılıklarına dair değerlendirmelerde bulundu. Mevcut seçim koşullarında tek başına iktidar olmanın mümkün olmadığını belirten Arıkan, iktidar ortağı olabilmek için farklı partilerle iş birliği yapmanın gerekliliğine dikkat çekti. Cumhur İttifakı seçeneği için "Hayatta olmaz diyen biri değilim, elbette bir araya gelirim" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, katıldığı televizyon programında önümüzdeki seçimler ve ittifak olasılıklarına dair değerlendirmelerde bulundu. Mevcut seçim koşullarında tek başına iktidar olmanın mümkün olmadığını belirten Arıkan, iktidar ortağı olabilmek için farklı partilerle iş birliği yapmanın gerekliliğine dikkat çekti. Cumhur İttifakı seçeneği için "Hayatta olmaz diyen biri değilim, elbette bir araya gelirim" ifadelerini kullandı.

 

"İKTİDAR OLABİLMEK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Tivi6'daki canlı yayına konuk olan Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, siyasetin ana amacının iktidara yön vermek olduğunu vurguladı. Yalnızca muhalefette kalmayı hedeflemediklerini dile getiren Arıkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siyaset durum değerlendirme yapma işi değildir. Siyaset inşaata yön verme işidir. Yön vermek için de iktidar olmanız gerekmektedir. Toplu iğne ucu kadar ihtimal varsa biz iktidar olmak isteriz tabi ki. Niye muhalefette olayım ki? Sabah akşam iktidarın yaptıkları konuşmak siyaset değil."

 

"CUMHUR İTTİFAKI'NA 'HAYATTA OLMAZ' DİYEN BİRİ DEĞİLİM"

Partisinin hedeflerine ulaşabilmesi için ittifak seçeneğini değerlendirmek zorunda olduklarını kaydeden Arıkan, Cumhur İttifakı ile bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya açık kapı bırakarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim hedefimiz iktidar olabilmek, iktidar ortağı olabilmek. Tek başıma iktidar olamam. Birçok partiyle işbirliği yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Cumhur İttifakı'na hayatta olmaz diyen biri değilim. Elbette bir araya gelirim."

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