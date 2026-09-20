ABD’den 4 ülkedeki vatandaşlarına acil uyarı: Orta Doğu’da gerilim tırmanabilir
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Orta Doğu’da Yemen merkezli gerilim sürerken ABD’nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn’deki büyükelçiliklerinden peş peşe güvenlik uyarıları geldi. ABD vatandaşlarına uçuş iptalleri ve hava sahalarının kapanması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı.
Orta Doğu’da artan askeri hareketlilik üzerine ABD’den bölgedeki vatandaşlarına dikkat çeken bir güvenlik uyarısı geldi.
ABD’nin Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama büyükelçilikleri, Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn’de bulunan Amerikan vatandaşlarına yönelik açıklamalar yayımladı.
4 ÜLKE İÇİN PEŞ PEŞE UYARI
Açıklamalarda Yemen’deki Ensarullah Hareketi’nin Suudi Arabistan’daki çeşitli noktalara yönelik saldırılarına işaret edildi.
Suudi Arabistan ile Ensarullah arasındaki askeri gerilimin hızla tırmanabileceği belirtilirken, bölgedeki güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve gelişmelerin öngörülemeyen şekilde değişebileceği kaydedildi.
ABD vatandaşlarından gelişmeleri yakından takip etmeleri ve tedbirli davranmaları istendi.
UÇUŞ İPTALLERİ VE HAVA SAHASI KAPANMALARI GÜNDEMDE
Washington'ın diplomatik temsilcilikleri, bölgedeki gerilimin sivil hava ulaşımına da yansıyabileceği uyarısında bulundu.
Vatandaşlara muhtemel uçuş iptalleri, hava sahalarının kapatılması ve seyahat programlarında yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olmaları tavsiye edildi.
Böylece ABD'nin aynı dönemde dört farklı ülkedeki vatandaşlarını uyarması, bölgedeki güvenlik gelişmelerinin yakından takip edildiğini ortaya koydu.
İRAN VE BÖLGEDEKİ GRUPLARA DİKKAT ÇEKTİLER
Açıklamalarda ayrıca İran ve Tahran'ın desteklediği grupların ABD bağlantılı noktaları hedef alabileceği değerlendirmesine yer verildi.
ABD'ye ait tesislerin geçmişte Orta Doğu'nun dışında da saldırıların hedefi olduğu hatırlatılarak vatandaşlardan çevrelerindeki gelişmelere karşı dikkatli olmaları istendi.
Bölgedeki gerilimin önümüzdeki süreçte hava ulaşımı ve güvenlik tedbirleri üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.