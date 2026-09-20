Modifiye tutkunları Diyarbakır’da bir araya geldi

Yalçın, festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, şunları söyledi: "Bütün araçlarımız özel yapım araçlar. Egzozundan, kapıları tersten açılan araçlara, sis farlarından, ses sistemi olan araçlara kadar araçlar burada. Araç severler de bu araçları görmek için buraya geldi. Bu imkanları bize sağlayan Diyarbakır Valiliğine çok teşekkür ediyoruz." Bitlis'in Tatvan ilçesinden festivale katılan Sait Güzeluçar da 7 araçla etkinlikte yer aldıklarını söyledi. Diyarbakır'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Güzeluçar, "Diyarbakır halkı bizi çok güzel misafir etti. Allah razı olsun herkesten. Araçlarımızın hazırlanması 10 gün sürdü. 10 günde tüm hazırlıklarımızı festival için bitirdik ve sağ salim buraya getirdik" diye konuştu.