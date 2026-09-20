Modifiye tutkunları Diyarbakır’da bir araya geldi
Modifiye araç meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği “Tuning Fest Diyarbakır 2026”, bu yıl ikinci kez düzenlenerek otomobil tutkunlarını bir araya getirdi.
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Modifiye araç meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği “Tuning Fest Diyarbakır 2026”, bu yıl ikinci kez düzenlenerek otomobil tutkunlarını bir araya getirdi.
Merkez, Bağlar ilçesindeki Nevruz Park'ta düzenlenen organizasyonda, farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen otomobil sahipleri, araçlarında yaptıkları değişiklikleri sergiledi. Festival alanında klasik modellerden modern otomobillere kadar farklı araçlar yer aldı. Araçlar, sahipleri tarafından yapılan dış tasarım uygulamaları, jant ve aksesuar değişiklikleri ile özel ses sistemleriyle dikkat çekti. Otomobilleri görmek için festivale gelen ziyaretçiler, sergilenen araçları inceleyip fotoğraf çekti. Gün boyunca devam eden etkinlikte otomobil meraklıları, araçları üzerinden deneyimlerini paylaşarak bir araya geldi.
Festivali organize eden Mehmet Beşir Yalçın, yaptığı açıklamada, geçen yıl ilkini düzenledikleri festivalin ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Farklı şehirlerden katılımcıların festivale geldiğini belirten Yalçın, "Bu sene Diyarbakır'da 'Tuning Fest'in ikincisini düzenliyoruz. 45 ayrı memleketten katılımcılar var. Araçlarını getirdiler. Kardeşlik ve dostluğun buluştuğu bir ortam söz konusu" dedi.
Yalçın, festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, şunları söyledi: "Bütün araçlarımız özel yapım araçlar. Egzozundan, kapıları tersten açılan araçlara, sis farlarından, ses sistemi olan araçlara kadar araçlar burada. Araç severler de bu araçları görmek için buraya geldi. Bu imkanları bize sağlayan Diyarbakır Valiliğine çok teşekkür ediyoruz." Bitlis'in Tatvan ilçesinden festivale katılan Sait Güzeluçar da 7 araçla etkinlikte yer aldıklarını söyledi. Diyarbakır'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Güzeluçar, "Diyarbakır halkı bizi çok güzel misafir etti. Allah razı olsun herkesten. Araçlarımızın hazırlanması 10 gün sürdü. 10 günde tüm hazırlıklarımızı festival için bitirdik ve sağ salim buraya getirdik" diye konuştu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler taraftarı ve modifiye araç tutkunu Yusuf Bağdaş ise aracını takımının logosuyla kaplayarak festivale katıldığını söyledi. Bağdaş, "Amedsporluyuz. Aracımızı logomuzla kaplattırdık. Bir hafta boyunca sanayilerde sabah akşam demeden bu şekilde hazırladık. Caddede aracı gören herkes korna çalıyor, el sallıyorlar" şeklinde konuştu.
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