Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yeşilboğaz, "Uçmuyorsa kuşlar, ölüyorsa balıklar, nasıl yaşar insanlar?" dedi.

Gerek ülkeyi yönetenlerin, gerekse toplumun çevre bilinci konusunda büyük yol kat etmesi gerektiğini ifade eden Yeşilboğaz, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre, her insanın sağlıklı çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu söyledi. Yeşilboğaz, "Anayasamızın 56. maddesinde, ‘herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir’, hükmü yer almıştır. Gelecek kuşakların, çevre duyarlılığını yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak, hepimizin ortak vizyonu ve sorumluluğu olmalıdır. Yaşadığımız dünyanın, ekolojik dengesini onarılamaz bir şekilde bozacak, en ufak bir riski almaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Çevreye zarar vermek bir suçtur.Bu suça kimse ortak olmamalıdır. Ülkemizde denizlerimizin ve sahillerimizin doğal yaşamının korunması, çevreci enerji çözümleri, yeşil alanların korunması ve artırılması, daha sağlıklı katı atık yönetimi gibi pek çok konuda sürdürülebilir bir vizyona ihtiyaç vardır. Doğaya hoyratça davranan toplumlarda, insanlar arasındaki ilişkilerin de hoyratça olduğu aşikardır. Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre, ancak bu konuda toplumsal bilincin artması, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip çıkması ile mümkün olabilecektir. Çevreyi korumak, gündelik yaşamımızda alışkanlık haline gelmesi gerektiği düşüncesiyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, tüm insanlığa yaşanabilir ve temiz bir çevrede yaşama hakkının sağlanabilmesini temenni ediyorum. Uçmuyorsa kuşlar, ölüyorsa balıklar, nasıl yaşar insanlar?" diye konuştu.