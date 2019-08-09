Yeşil-siyahlılar potada sezonu açtı

Yeni sezonda Gaziantep yerel basketbol altyapı liglerinde 10 farklı kategoride mücadele edecek olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, yeni sezon çalışmalarına start verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Gaziantep İl Temsilciliği tarafından organize edilecek olan 2019-2020 sezonu basketbol altyapı liglerinde 10 farklı kategoride mücadele edecek olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı. İbrahimli Spor Merkezi’nde Antrenör Cuma Ağcabay nezaretinde antrenmanlara başlayan yeşil-siyahlılar; günü sabah atletizm, akşam saatlerinde ise salonda yaptıkları çalışmalarla tamamlıyorlar. İbrahimli Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen basketbol yaz spor okulu çalışmaları sonrasında parke üzerine çıkan yeşil-siyahlı dev adamların misafiri olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç basketbolcularla sohbet ederek,teknik adamlardan hazırlık sezonunda gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler aldı.

Basketbol altyapısında önemli başarılar arka arkaya geliyor

2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 ve U16 Basketbol Takımları çalışmalarını ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeşil-siyahlı dev adamları geride kalan sezonda elde ettikleri başarılardan dolayı kutlayarak yeni sezon için başarı dileklerini iletti. Başkan Fadıloğlu, ziyaret esnasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Kısa bir süre sonra başlayacak olan basketbol liglerinde mücadele edecek ve görev alacak olan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve teknik kadrolara yürekten başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki sakatlıklardan uzak, Gaziantep ve Türk sporuna katkı sağlayacak, yeni değerlerin yetiştiği, seyir zevki yüksek bir sezon olur. Geçtiğimiz sezon altyapı takımlarımız ulusal liglerde önemli başarılar elde ettiler. Gençlerimiz, TBF Grup ve Anadolu şampiyonalarında artık Galatasaray,TOFAŞ, Banvit gibi birbirinden köklü ekiplerle mücadele ediyorlar. Spor okullarımızdan ve akademi takımlarımızdan yetişen sporcularla bu başarıları elde etmek bizler için gurur verici. Yerel liglerden profesyonel liglere uzanan süreçte köprü görevi görmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar birçok sporcumuz liselerde ve üniversitelerde basketbol bursu ile akademik hayatlarını sürdürdüler. Yine birçok sporcumuz yollarına eğitmenlik, antrenörlük,hakemlik kimlikleriyle devam ettiler. Teknik ekibimizin çabalarıyla başarılar arka arkaya gelmeye devam edecek. Basketbol branşı özelinde spor alanında çocuklarımızın, gençlerimizin gelişmesinde emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum.”