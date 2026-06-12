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Gündem Bakın bakın bunlar bağımsızlıktan yanaymış! Halkbank davası gitti uşakların manşetleri kaldı
Gündem

Bakın bakın bunlar bağımsızlıktan yanaymış! Halkbank davası gitti uşakların manşetleri kaldı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Halkbank üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sıkıştırmak amacıyla yürütülen sinsi Amerikan operasyonuna karşı, usta gazeteci Ali Karahasanoğlu Akit TV ekranlarında sergilenen kirli ittifakı ve emperyalist yalanları tek tek deşifre etti.

ABD’nin emperyal niyetlerle açtığı ve içerideki iş birlikçilerin "10 milyar dolar ceza gelecek" diyerek adeta Amerikan haydutluğuna alkış tuttuğu o düzmece dava, Türkiye'nin dik duruşuyla tek bir kuruş bile ceza ödenmeden bugün itibarıyla tamamen kapandı. Yıllar önce "Halkbank sırları FBI dosyasında" diyerek ülkemize karşı açılan savaşa manşet taşıyan Cumhuriyet, Birgün ve Sözcü gibi emperyalizmin yerli uşakları ise davanın Türkiye lehine kapandığını görünce derin bir sessizliğe bürünerek adeta dillerini yuttu.

Yalan ve iftira siyasetiyle milli iradeyi hedef alan fondaş medyanın sinsi maskesi, yargı sürecinin tamamlanmasıyla bir kez daha aşağı indirildi. Zamanında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında "136 yıl hapis istenirken Türkiye'ye dönemez" manşetleri atan bağımsızlık maskeli Atatürkçü, Marksist ve muhafazakar geçinen Yeni Asya gibi odaklar, emperyalist efendilerinin emirleriyle attıkları kara propagandaların altında kaldı. Afrika’yı sömüren, Orta Doğu’nun petrol zenginlerinin parasına çöken ve İran'ın 12 milyar dolarını gasp eden Amerikan haydutluğuna adeta "Türkiye’nin de parasına çökün" dercesine manşet atan bu kirli ittifakın foyası ortaya çıktı.

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