ABD’de SpaceX çılgınlığı: Daha ilk dakikada 2 trilyon doları aştı

ABD’lilerin ve dünyanın günlerdir yakından takip ettiği halka arzı sonrası Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, Nasdaq’ta “SPCX” koduyla işlem görmeye başladı. Şirket, 75 milyar dolarlık sermaye artırımıyla 1,78 trilyon dolar seviyesinde rekor bir değerlemeye ulaştı. Halka arz öncesinde Wall Street’te uzun süredir beklenen bu gelişme, şirketi bugüne kadarki en büyük halka arzlardan biri haline getirdi. İşlemlerin başlamasıyla birlikte hisse fiyatı 135 dolar seviyesinden açıldı ve 1 dakikada 160 doların üzerine çıkarak şirketi 2 trilyon doların üzerine taşıdı.

DAHA ÖNCEKİ REKORLARI GERİDE BIRAKTI

Toplamda 555,6 milyon A sınıfı hissenin bu fiyat üzerinden yatırımcılara sunulduğu halka arzın ölçeği, daha önceki rekorları geride bırakarak küresel finans tarihinde dikkat çekici bir yer edindi. Hisselerin yalnızca küçük bir bölümünün (yaklaşık yüzde 3 ila 4’ü) serbest piyasada işlem görmesi, arzın sınırlı kalmasına neden olurken, bireysel yatırımcılara ayrılan payın da son aşamada yüzde 20 civarında gerçekleştiği aktarıldı. Bu durum, hisseye olan talebin yüksek kalmasına yol açtı.

FONLAR ALIM YAPACAK

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde Nasdaq endekslerinin SpaceX hisselerine güçlü bir talep yaratabileceğini ve özellikle endeks fonlarının milyarlarca dolarlık alım yapmak zorunda kalabileceğini öngörüyor. Yeni “hızlı giriş” kuralları sayesinde şirketin kısa sürede Nasdaq-100 gibi büyük endekslere dahil edilmesi de bekleniyor. Ancak S&P 500 için daha sıkı kuralların geçerli olması nedeniyle SpaceX’in bu endekse girmesinin daha uzun zaman alacağı belirtiliyor.