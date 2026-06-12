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Nevşehir'de yürekleri ağza getiren yangın! İtfaiye alevlerle savaşırken vatandaşlar da yardıma koştu! Sağanak sel getirdi, hortum korkuttu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Edirne'de sevgi seli Provada nefes kestiler: Vatandaşlar büyülendi Cinayet düğümü çözüldü 5 yıl önceki faili meçhula 11 tutuklama Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Hakkı Öznur’dan soruşturma mesajı! “Suikastın peşini bırakmadık, bırakmayacağız!” Borsa İstanbul yükseldi! İşte en çok kazandıran sektör İşte 5 adımda lokanta usulü mercimek çorbası tarifi: Soğanla en iyi şekilde nasıl yapılır? Mourinho'nun Real Madrid'te hedefi: Arda Güler kararı ilan edildi! Altın çağı milli yıldızımız için...
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Foto - Nevşehir'de yürekleri ağza getiren yangın! İtfaiye alevlerle savaşırken vatandaşlar da yardıma koştu!

Yangın, Herikli Mahallesi Seher Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sokak üzerine park edilen bazı araçlar nedeniyle güçlük yaşadı. Bunun üzerine vatandaşlar, sokak üzerinde bulunan araçları kenara çekerek itfaiye ekiplerine geçiş yolu açtı.

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Foto - Nevşehir'de yürekleri ağza getiren yangın! İtfaiye alevlerle savaşırken vatandaşlar da yardıma koştu!

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Foto - Nevşehir'de yürekleri ağza getiren yangın! İtfaiye alevlerle savaşırken vatandaşlar da yardıma koştu!

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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