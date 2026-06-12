Yangın, Herikli Mahallesi Seher Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sokak üzerine park edilen bazı araçlar nedeniyle güçlük yaşadı. Bunun üzerine vatandaşlar, sokak üzerinde bulunan araçları kenara çekerek itfaiye ekiplerine geçiş yolu açtı.