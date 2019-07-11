Yeşil sahanın gençleri kitaba doydu

Maltaspor’un ’Sokaktan sahaya’ projesi kapsamında futbola başlayan gençler, Yeşilay öncülüğünde açılan Yeşil Kitap Kahve’de Psikolojik Danışman Adem Yiğit’in sunumu ile gerçekleşen seminere katıldı. Spora başlayan gençler okuyup bitirdikleri ve başka okuyuculara ulaşmasını arzu ettikleri kitaplarını da bağışlayarak sorumluluk örneği sergiledi.

Yeşilay Manisa Şubesi yürütücülüğünde Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında zararlı alışkanlıklarla mücadelede önleyici ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında açılan Yeşil Kitap Kahve‘de Maltasporlu gençler kitaba doydu.

Bireyleri zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla alternatif bir sosyalleşme mekanı oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında oluşturulan Yeşil Kitap Kahve’de Psikolojik Danışman Adem Yiğit’in sunumu ile gerçekleşen seminere katılan gençler okuyup bitirdikleri ve başka okuyuculara ulaşmasını arzu ettikleri kitaplarını da bağışlayarak sorumluluk örneği sergiledi.

Yürüttükleri proje hakkında bilgi veren Yeşilay Manisa Şubesi Genel Sekreteri Tolga Yıldız, “Zararlı alışkanlıklarla mücadelede geçtiğimiz yıl kendi yürüttüğümüz projelerle birlikte ilimizde faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşlarını da desteklemeye gayret ettik. Sağladığımız desteklerden birisi de sporcu kültürüne sahip köklü takımlarımızdan birisi olan Maltaspor’un ’Sokaktan sahaya’ projesiydi. Bu proje ile çok sayıda gencimizin spor yapmasını kolaylaştırdık. Zararlı alışkanlıklardan uzak kalabilmek için gerekli motivasyonu sağlayan önemli etkenlerden birisi olan sporu kültürel ve sosyal faaliyetler ile destekledik. Gençlerimiz gezilere katıldı. Bu süre zarfında birçok eğitim aldılar ve çok sayıda kitap okudular. Bu amaç doğrultusunda zararlı alışkanlıklara yönlendirecek tüketimin yapıldığı mekanlara mecbur kalmalarını engellemek maksadıyla yakın zamanda faaliyete geçirdiğimiz Yeşil Kitap Kahve’nin misafiri olan gençlerimizi duyarlılıkları için tebrik ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın destekleri ileGençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında MASKİ İkiz Kuleler altında açmış olduğumuz Yeşil Kitap Kahve’ye kitap okumaya ve süreç içerisinde gerçekleştireceğimiz seminer, söyleşi, imza günü, film ve kitap kritiği gibi faaliyetlerimize katılmak üzere bekliyoruz.” dedi.