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#1
Foto - Sirke ve yumuşatıcı ikilisi ile duvar nasıl silinir? Duvar silme operasyonu: Lekeleri adım adım yok ediyor...

Yaz temizliğine başlayanlar duvar silmenin püf noktalarını araştırıyor. Duvar silmek için tek seçenek çamaşır suyu değil. Son dönemlerde hem kimyasal kokulardan uzak durmak hem de evde kalıcı bir temizlik kokusu bırakmak için sirke ve yumuşatıcı ikilisi duvar temizliğinde bir adım öne çıkıyor. Peki, sirke ve yumuşatıcı ile duvar nasıl silinir? Duvarları yıpratmadan pırıl pırıl yapmanın püf noktalarını araştırdık. İşte adım adım duvar temizliği rehberi

#2
Foto - Sirke ve yumuşatıcı ikilisi ile duvar nasıl silinir? Duvar silme operasyonu: Lekeleri adım adım yok ediyor...

1. Adım: Ön Hazırlık (Toz Alma) Duvarı ıslatmadan önce üzerindeki kaba tozu ve örümcek ağlarını mutlaka temizlemelisiniz. Tozu alınmamış bir duvarı silmeye çalışırsanız, tozlar çamura dönüşür ve duvarınızda leke bırakır. Mikrofiber bir bezi kuru bir mopun ucuna takarak duvarları yukarıdan aşağıya doğru süpürün. Elektrik süpürgenizin fırçalı ucuyla da duvar tozlarını nazikçe çekebilirsiniz.

#3
Foto - Sirke ve yumuşatıcı ikilisi ile duvar nasıl silinir? Duvar silme operasyonu: Lekeleri adım adım yok ediyor...

Beyaz sirke, doğal bir asit yapısına sahip olduğu için duvarlardaki is, yağ ve parmak izi gibi zorlu lekeleri söküp atmada harikalar yaratır. Üstelik duvar boyasına (doğru oranlandığında) zarar vermez.

#4
Foto - Sirke ve yumuşatıcı ikilisi ile duvar nasıl silinir? Duvar silme operasyonu: Lekeleri adım adım yok ediyor...

Gerekli Malzemeler: 1 kova ılık su. 1 su bardağı beyaz sirke (temizlik sirkesi) 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı (isteğe bağlı)

#5
Foto - Sirke ve yumuşatıcı ikilisi ile duvar nasıl silinir? Duvar silme operasyonu: Lekeleri adım adım yok ediyor...

Uygulanışı: Ilık suyun içerisine beyaz sirkeyi ve köpürmesi için az miktarda bulaşık deterjanını ekleyin. Yumuşak bir mikrofiber bezi bu suda ıslatın ve iyice sıkın. Bez mutlaka nemli olmalı, kesinlikle sırılsıklam olmamalıdır.

#6
Foto - Sirke ve yumuşatıcı ikilisi ile duvar nasıl silinir? Duvar silme operasyonu: Lekeleri adım adım yok ediyor...

Duvarı aşağıdan yukarıya doğru dairesel hareketlerle silin. (Aşağıdan yukarıya silmek, yukarıdan akan suların duvarda kalıcı iz yapmasını engeller). Ardından temiz suyla nemlendirilmiş başka bir bezle durulama yapın. YUMUŞATICIYLA DUVAR NASIL SİLİNİR? Çamaşır yumuşatıcısı, antistatik (elektriklenmeyi önleyici) özelliği sayesinde duvarların uzun süre toz tutmasını engeller. Aynı zamanda evde günlerce çıkmayan, harika bir temizlik kokusu bırakır.

#7
Foto - Sirke ve yumuşatıcı ikilisi ile duvar nasıl silinir? Duvar silme operasyonu: Lekeleri adım adım yok ediyor...

Gerekli Malzemeler: 1 kova sıcak/ılık su 1 kapak çamaşır yumuşatıcısı Uygulanışı: Kovadaki ılık suya bir kapak yumuşatıcı ekleyip karıştırın. Geniş yüzeyleri daha hızlı silmek için temiz bir mop paspas kullanabilirsiniz. Mopun bezini yumuşatıcılı suda ıslatıp iyice sıkın. Duvarlarınızı mop yardımıyla yukardan aşağıya ya da sağdan sola doğru silin. Önemli Püf Noktası: Yumuşatıcı formülü gereği duvarda ince bir tabaka bırakır. Bu yüzden yumuşatıcılı sudan sonra duvarı tekrar durulamanıza gerek yoktur; bırakın kendi kendine kurusun ve kokusunu salsın.

#8
Foto - Sirke ve yumuşatıcı ikilisi ile duvar nasıl silinir? Duvar silme operasyonu: Lekeleri adım adım yok ediyor...

Boyanın Türünü Test Edin: Duvarınızı silmeye başlamadan önce, koltuk arkası gibi görünmeyen küçük bir bölgede hazırladığınız karışımı test edin.

#9
Foto - Sirke ve yumuşatıcı ikilisi ile duvar nasıl silinir? Duvar silme operasyonu: Lekeleri adım adım yok ediyor...

Eğer boya beze çıkıyorsa veya duvarda renk değişimi oluyorsa temizliğe devam etmeyin. Silinebilir silikonlu boyalar bu yöntemler için en ideal olanlarıdır.

#10
Foto - Sirke ve yumuşatıcı ikilisi ile duvar nasıl silinir? Duvar silme operasyonu: Lekeleri adım adım yok ediyor...

Sihirli Sünger Mucizesi: Duvarınızda çıkmayan kalem lekeleri veya ayakkabı sürtme izleri varsa, sirkeli suyla silmeden önce ıslatılmış bir "sihirli sünger" ile lekenin üzerini hafifçe ovun.

#11
Foto - Sirke ve yumuşatıcı ikilisi ile duvar nasıl silinir? Duvar silme operasyonu: Lekeleri adım adım yok ediyor...

İyice Kurutun: Temizlik bittikten sonra odanın pencerelerini açarak duvarların hızlıca kurumasını sağlayın. Nemli kalan duvarlar uzun vadede küf oluşumuna zemin hazırlayabilir.

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