Yaz temizliğine başlayanlar duvar silmenin püf noktalarını araştırıyor. Duvar silmek için tek seçenek çamaşır suyu değil. Son dönemlerde hem kimyasal kokulardan uzak durmak hem de evde kalıcı bir temizlik kokusu bırakmak için sirke ve yumuşatıcı ikilisi duvar temizliğinde bir adım öne çıkıyor. Peki, sirke ve yumuşatıcı ile duvar nasıl silinir? Duvarları yıpratmadan pırıl pırıl yapmanın püf noktalarını araştırdık. İşte adım adım duvar temizliği rehberi