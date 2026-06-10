Beşiktaş'tan Melo harekatı: Corsport yazdı! 'Italiano ısrarcı'
Vincenzo Italiano'nun, Juventus forması giyen dünyaca ünlü eski öğrencisi Artur Melo'yu İstanbul'a getirmek için bizzat devreye girdiği iddia edildi.
Vincenzo Italiano'nun, Juventus forması giyen dünyaca ünlü eski öğrencisi Artur Melo'yu İstanbul'a getirmek için bizzat devreye girdiği iddia edildi.
Beşiktaş yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun, Juventus'un kadrosunda yer alan Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'yu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.
Corriere dello Sport'un haberine göre, Grêmio'daki kiralık dönemini tamamlayarak Torino ekibine geri dönen Arthur için İtalyan teknik adam bizzat devreye girdi.
Italiano ile 1996 doğumlu Sambacı orta sahanın yolları yabancı değil. İkili daha önce Fiorentina çatısı altında birlikte çalışmış ve Italiano, Arthur’un oyun kurucu özelliklerinden, topa hakimiyet becerilerinden en üst düzeyde verim almayı başarmıştı.
Deneyimli teknik adamın, Beşiktaş orta sahasına hem uluslararası tecrübe hem de taktiksel disiplin getirmesi amacıyla eski öğrencisini ideal aday olarak belirlediği ve bu transferin bitirilmesi için yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor. Juventus cephesinde ise Arthur Melo, uzun süredir planların dışında kalmış durumda. Kulüp, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun yüksek maaş yükünden kurtulmak ve kalıcı bir ayrılık sağlamak istiyor.
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