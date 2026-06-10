Deneyimli teknik adamın, Beşiktaş orta sahasına hem uluslararası tecrübe hem de taktiksel disiplin getirmesi amacıyla eski öğrencisini ideal aday olarak belirlediği ve bu transferin bitirilmesi için yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor. Juventus cephesinde ise Arthur Melo, uzun süredir planların dışında kalmış durumda. Kulüp, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun yüksek maaş yükünden kurtulmak ve kalıcı bir ayrılık sağlamak istiyor.