Aslında Google ile yapılan ortaklığın meyveleri de yok değil. Apple, yeni modellerini eğitirken Google’ın güçlü yapay zekâsı Gemini’ın çıktılarından bir nevi "ders notu" olarak faydalanmış. Ayrıca en ağır ve karmaşık görevleri sırtlayan devasa AFM Cloud Pro modelini çalıştırmak için Google’ın bulut sistemindeki NVIDIA çiplerini kiralamış. Yani Apple, Google’ın beynini değil, sadece bilgisayarlarının gücünü kullanıyor.