  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’den İran’a Misilleme: Hürmüz’de Hedefler Vuruldu İran Ürdün'ü vurdu! Savaş büyüyor! Kuveyt'te ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi! ABD İran'a saldırı başlattı! 10 Haziran 2008: Cengiz Aytmatov'un vefatı (Kırgız Yazar, Diplomat) Hukukçu Muhammed Candan'dan vandallara tepki: Bu saldırılar Akit'e vız gelir tırıs gider Savaş yeniden başladı! ABD, İran'ı vuruyor Firari Mahiroğlu’ndan basın özgürlüğü itirafı! Halk TV’nin sahibi Kılıçdaroğlu’na savaş açtı Gece yarısı acı haber! Şehit oldular Böyle olur CHP'nin basın özgürlüğü! Hakarete uğrayan Akit davayı açan Özgür
Gündem Mısır'dan Hayrat Şatır Açıklaması: "Öldü" İddiaları Yalanlandı
Gündem

Mısır'dan Hayrat Şatır Açıklaması: "Öldü" İddiaları Yalanlandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Mısır'dan Hayrat Şatır Açıklaması: "Öldü" İddiaları Yalanlandı

Mısır İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden Hayrat Şatır'ın cezaevinde hayatını kaybettiğine yönelik sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlık, söz konusu paylaşımların asılsız olduğunu belirtti.

Mısır İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen isimlerinden Hayrat Şatır'ın cezaevinde hayatını kaybettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Müslüman Kardeşler'e bağlı olduğu belirtilen bazı sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, teşkilatın yöneticilerinden Hayrat Şatır'ın cezaevinde öldüğüne ilişkin haberlerin asılsız olduğu belirtilerek, kamuoyunda dolaşıma sokulan bilgilerin doğru olmadığı vurgulandı.

SOSYAL MEDYADA KALP KRİZİ İDDİASI

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, 76 yaşındaki Hayrat Şatır'ın cezaevinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. İddialar kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Mısır makamları konuya ilişkin resmi açıklama yaparak haberleri yalanladı.

İHVAN'IN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN

Hayrat Şatır, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın en etkili isimlerinden biri olarak biliniyor. Mısır'da 2013 yılında yaşanan siyasi gelişmelerin ardından tutuklanan Şatır hakkında çeşitli davalarda idam ve müebbet hapis cezaları verilmişti.

Şatır'ın, Hamas adına casusluk yaptığı iddiasıyla açılan davaların da aralarında bulunduğu birçok dosyada yargılandığı biliniyor.

RESMİ MAKAMLARDAN YALANLAMA

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte, Hayrat Şatır'ın cezaevinde hayatını kaybettiğine ilişkin iddialar resmi makamlar tarafından yalanlanmış oldu. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yılda 50 bin mısır satıyor! Bayat mısır yedi, hayatı değişti
Yılda 50 bin mısır satıyor! Bayat mısır yedi, hayatı değişti

Yaşam

Yılda 50 bin mısır satıyor! Bayat mısır yedi, hayatı değişti

Ebu Ubeyde’de Mısır, Türkiye ve Katar'a seslendi: Neredesiniz?
Ebu Ubeyde’de Mısır, Türkiye ve Katar'a seslendi: Neredesiniz?

Dünya

Ebu Ubeyde’de Mısır, Türkiye ve Katar'a seslendi: Neredesiniz?

Suriye, Mısır'a yeni büyükelçi atadı
Suriye, Mısır'a yeni büyükelçi atadı

Dünya

Suriye, Mısır'a yeni büyükelçi atadı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23