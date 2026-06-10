Mısır'dan Hayrat Şatır Açıklaması: "Öldü" İddiaları Yalanlandı

Mısır İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen isimlerinden Hayrat Şatır'ın cezaevinde hayatını kaybettiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Müslüman Kardeşler'e bağlı olduğu belirtilen bazı sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, teşkilatın yöneticilerinden Hayrat Şatır'ın cezaevinde öldüğüne ilişkin haberlerin asılsız olduğu belirtilerek, kamuoyunda dolaşıma sokulan bilgilerin doğru olmadığı vurgulandı.

SOSYAL MEDYADA KALP KRİZİ İDDİASI

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, 76 yaşındaki Hayrat Şatır'ın cezaevinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. İddialar kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Mısır makamları konuya ilişkin resmi açıklama yaparak haberleri yalanladı.

İHVAN'IN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN

Hayrat Şatır, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın en etkili isimlerinden biri olarak biliniyor. Mısır'da 2013 yılında yaşanan siyasi gelişmelerin ardından tutuklanan Şatır hakkında çeşitli davalarda idam ve müebbet hapis cezaları verilmişti.

Şatır'ın, Hamas adına casusluk yaptığı iddiasıyla açılan davaların da aralarında bulunduğu birçok dosyada yargılandığı biliniyor.

RESMİ MAKAMLARDAN YALANLAMA

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte, Hayrat Şatır'ın cezaevinde hayatını kaybettiğine ilişkin iddialar resmi makamlar tarafından yalanlanmış oldu. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.