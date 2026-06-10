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Gündem İstanbul'da idamlıklara operasyon
Gündem

İstanbul'da idamlıklara operasyon

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İstanbul merkezli operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Vatandaşlar; toplum için büyük tehdit olan zehir tacirlerinin idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

İstanbul merkezli operasyonlarda 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu madde, 60 bin sentetik ecza hap ile 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi, 15 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce, son 10 günde ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütleri ile kentteki sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

İstanbul merkezli Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli'ni de kapsayan operasyonlarda 110 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda, 848 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu, 416 kilo 67 gram skunk, 20 kilo 603 gram kokain, 60 bin sentetik ecza, 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesi ile 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. Gözaltındaki 95 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmalara katılan personeli tebrik ederek, basın mensuplarına operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Torbacısından elebaşına kadar uyuşturucuyla sokak sokak mücadele yürütüldüğünü belirten Yıldız, bunun güvenlik meselesi dışında milletin istikbalini koruma mücadelesi olduğunu vurguladı.

 

VATANDAŞ İDAM İSTİYOR

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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