Pakistan ordusu bir kez daha Afganistan'da çocuk katliamı yaptı!

Afganistan İslam Emirliği, Pakistan ordusunun doğu vilayetlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 13 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Afganistan İslam Emirliği, Pakistan ordusunun ülkenin doğusundaki bazı bölgelere hava saldırıları düzenlediğini, saldırılarda en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan savaş uçaklarının Host, Kunar ve Paktika vilayetlerindeki bazı sivil yerleşimleri hedef aldığını söyledi.

Mücahid, saldırıların sivil yerleşim alanlarını vurduğunu belirterek hayatını kaybedenler arasında 11 çocuk, 1 kadın ve yaşlı bir erkeğin bulunduğunu ifade etti. Yaralananlar arasında da kadın ve çocukların yer aldığı kaydedildi.

Afgan yetkili, Pakistan ordusunun Afgan hava sahasını yeniden ihlal ettiğini belirterek saldırıları "insani suç" ve "kınanması gereken bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirdi.

Pakistan ordusu ve Başbakanlık Ofisi tarafından ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İslamabad yönetimi daha önce Afganistan topraklarında düzenlediği operasyonların sivilleri değil, Pakistan'a yönelik saldırılardan sorumlu tuttuğu silahlı grupları hedef aldığını savunmuştu.

Saldırıların, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Hasan Hel bölgesinde bulunan bir güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırının ardından gerçekleştiği bildirildi.

Pakistan İçişleri Bakanlığı'na göre söz konusu saldırıda altı güvenlik görevlisi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nekvi, Peşaver'de düzenlenen cenaze töreninde yaptığı açıklamada, ülkenin güvenliğini tehdit eden gruplara karşı operasyonların genişletilerek sürdürüleceğini söyledi.

Afganistan ile Pakistan arasındaki ilişkiler, son aylarda sınır hattında yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle ciddi şekilde gerilmiş durumda. İslamabad, Pakistan Talibanı (TTP) mensuplarının Afgan topraklarında barındığını öne sürerken, Kabil yönetimi bu suçlamaları reddediyor.

Son gelişmeler, Çin'in arabuluculuğunda yürütülen ve tarafların gerilimi azaltma konusunda mutabakata vardığını açıkladığı diplomatik girişimlere rağmen bölgede güvenlik krizinin devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: Mepa News