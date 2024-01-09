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Yerel "Yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda çok sayıda tutuklama
Yerel

"Yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda çok sayıda tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-01-09 06:45:00 -

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 10 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında Nazilli Devlet Hastanesinde görevli doktor R.Ü.G'nin bulunduğu 8 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
R.Ü.G'nin 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihlerinde 13 bin 634 kişiye 24 bin 86 kutu yeşil reçeteye tabi ilaç yazdığı öğrenildi.

Operasyon

Nazilli'de 5 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüz satıldığı iddiası üzerine çalışma başlatmıştı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bir eczacı ile Nazilli Devlet Hastanesinde görevli doktorun da aralarında bulunduğu 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adreslerdeki aramada 452 yeşil reçeteli ilaç, 18 farklı kişi adına düzenlenmiş reçete, tabanca ve 7 Osmanlı sikkesi ele geçirilmişti.
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