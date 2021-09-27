Yeşil mucize

Kiviyi yiyipte herhalde beğenmeyen ve faydasını görmeyen herhalde çok az insan vardır. Kivi içinde bulundurduğu derin vitaminlerle vücudumuzun besin deposudur. Kivi, lezzetli ve besleyici bir meyvedir. Mükemmel bir C ve K vitamini kaynağıdır. Günde sadece 1-2 kivi, ihtiyacımız olan C vitaminini karşılayabilir. İçerdiği yüksek miktarda lifle sindirim sistemini destekler ve kabızlığı önler. Ayrıca kan basıncını düşürerek ve kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalp sağlığını korur. Görme kaybının en önemli nedenlerinden biri olan makula dejenerasyonundan ve pek çok göz hastalığından korunmamızı sağlar. Kivi genellikle son derece güvenli bir meyve olsa da bazı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Eğer kivi yedikten sonra dudaklarınızda ya da dilinizde şişme oluyorsa ya da kusma, karın ağrısı gibi belirtiler yaşıyorsanız mutlaka bir acil servise başvurun.

Kivi “süper gıda” olarak kabul edilmese de aslında önemli bir vitamin, mineral ve lif kaynağıdır. Zor yetişen bu meyve Kasım’dan Mayıs’a Kaliforniya’da, Haziran’dan Ekim’e kadar da Yeni Zelanda’da yetiştirilir. 50’den fazla çeşidi vardır. Kiviyi genelde soyarak yemeyi tercih ederiz ancak tüylü kahverengi kabuğu da yenebilir. Kabuğun altındaki meyve parlak yeşil renktedir ve tatlı-ekşi benzersiz bir tadı vardır. Son derece lezzetli ve besleyici bir meyvedir.

100 gr kivinin içerdiği diğer besinler:

61 kalori

0.5 gr yağ

3 mg sodyum

15 gr karbonhidrat

9 g şeker

3g diyet lifi

1,1 g protein

Kivinin faydaları

Astım tedavisine yardımcı olabilir

Sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önler

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını korur

Kan pıhtılaşmasını azaltır

Kivi, görme kaybının önde gelen nedeni olan makula dejenerasyonundan korunmanızı sağlar.

İltihaplanmaya karşı korur

Cilt sağlığını iyileştirir

Kivi lezzetli ve sağlıklı bir meyvedir, ancak tüm meyveler gibi şeker içerir. Bu nedenle kiviyi ölçülü tüketmek gerekir. Günlük 1-3 adet kiviyi, sağlıklı ve dengeli beslenme planınıza ekleyebilirsiniz.