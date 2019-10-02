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Yeşil mercimekli nohut çorbası nasıl yapılır? Geleneksel köy çorbası tarifi

Çorba sofraların vazgeçilmez yemeklerinden biridir. Bu akşam farklı bir çorba hazırlamak istiyorsanız; kesinlikle yeşil mercimekli nohutlu çorbayı denemelisiniz. İşte, “Yeşil mercimekli nohut çorbası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 20:04
Yeşil mercimekli nohut çorbası nasıl yapılır? Geleneksel köy çorbası tarifi

Çorba sofraların vazgeçilmez yemeklerinden biridir. Bu akşam farklı bir çorba hazırlamak istiyorsanız; kesinlikle yeşil mercimekli nohutlu çorbayı denemelisiniz. İşte, “Yeşil mercimekli nohut çorbası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı.

Geleneksel köy çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • Yarım su bardağı nohut
  • Sıvıyağ
  • Limon suyu
  • Yarım su bardağı erişte
  • Tuz
  • Karabiber

Nohudu bir gece önceden ıslatıp, çorbayı yapmadan haşlamanız gerekiyor.

Yeşil mercimeği de çorbayı pişirmeye başlamadan önce 10-15 dakika haşlamalısınız.

Bir tencereye sıvıyağ koyun.

Soğanı yağda soteleyin.

Soğanın rengi değişince tencereye salçayı ilave edin.

Salçanın ardından tencereye mercimek ve nohudu alın.

Ardından tencereye göz kararı su ekleyin.

Baharat ve tuzla lezzetlendirdiğiniz çorbayı kaynamaya bırakın.

Çorba bir taşım kaynadıktan sonra tencereye erişteyi ekleyin.

Şimdiden afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:04
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