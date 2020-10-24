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Kadın - Aile Yeşil mercimekli biber dolması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yeşil mercimekli biber dolması nasıl yapılır?

Etsiz biber dolması tarifi | Hem sağlıklı hem de düşük kalorili bir dolma yemek isteyenler etsiz, pirinçsiz bir tarif olup olmadığını merak ediyor. Sağlık için son derece faydalı olan yeliş mercimek ise düşük kalorili bir öğün için şahane bir çözüm olabilir. Peki, diyet biber dolması nasıl yapılır? | Yeşil mercimekli biber dolması tarifi | Mercimekli dolma gerekli malzemeler | Denenmiş mercimekli dolma tarifi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 09:39:00 -
Yeşil mercimekli biber dolması nasıl yapılır?

Bugün ne pişirsem? Bugün ne pişirsem diye düşünmeyi bir kenara bırakın ve hem sağlıklı hem de lezzetli bu tarifi hazırlamaya başlayın. Peki, diyet dolma nasıl hazırlanır?

Yeşil mercimekli biber dolması tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
  • 1 çay bardağı bulgur
  • 1 kilo dolmalık biber
  • 1 adet domates
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • Maydanoz
  • Dereotu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Nane
  • Kimyon
  • Pul biber

Yeşil mercimekli biber dolması nasıl yapılır?

Dolmayı hazırlamaya yeşil mercimeği haşlayarak başlayabilirsiniz.

Haşlayıp süzdüğünüz mercimeği bir karıştırma kabının içine alın.

Mercimeğin üzerine bulgur, ince doğradığınız soğan, küp küp doğranan domates, dereotu, maydanoz, zeytinyağı ve baharatları ekleyip karıştırın.

Yıkayıp temizlediğiniz biberlerin içerisine harcı bölüştürün.

Dolmaların üzerine kapak olarak domates dilimi kullanabilirsiniz.

Biberleri tencereye dizin.

Tencerenin içerisine 1 bardak suyu ekleyin.

Su kaynayana kadar yüksek ateşte ardından da kısık ateşte yemeğinizi pişirin.

Dolmanızı yoğurtla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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