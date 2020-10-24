Yeşil mercimekli biber dolması nasıl yapılır?

Etsiz biber dolması tarifi | Hem sağlıklı hem de düşük kalorili bir dolma yemek isteyenler etsiz, pirinçsiz bir tarif olup olmadığını merak ediyor. Sağlık için son derece faydalı olan yeliş mercimek ise düşük kalorili bir öğün için şahane bir çözüm olabilir. Peki, diyet biber dolması nasıl yapılır? | Yeşil mercimekli biber dolması tarifi | Mercimekli dolma gerekli malzemeler | Denenmiş mercimekli dolma tarifi