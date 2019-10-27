Sofraların olmazsa olmazlarından yeşil mercimek tam bir şifa deposudur. İşte, merak ettiğiniz " Yeşil mercimeğin faydaları nelerdir?” sorusunun cevabı…

Lif, B vitamini, magnezyum ve potasyum yönünden zengin olan yeşil mercimek düzenli tüketildiğinde sağlıklı bir bedenin anahtarını oluşturur.

Yeşil mercimeğin faydaları nelerdir?

Antioksidan yönünden zengin olan yeşil mercimek birçok kanser türüne karşı koruyucudur.

Magnezyum ve potasyum yönünden zengin olan yeşil mercimek kalp ve damar sağlığını korur.

İçerdiği yüksek protein sayesinde yeşil mercimek bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yapılan bilimsel çalışmalar yeşil mercimeğin Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu olduğunu ortaya koymuştur.

Lif yönünden zengin olan yeşil mercimek bağırsak hareketlerini düzenler.

Uzun süreli tokluk hissi veren yeşil mercimek kilo vermek isteyenler için şahane bir besindir.

Yeşil mercimek çocuklarda beyin gelişimini olumlu yönde etkiler.

Mercimeğin zararları nelerdir?

Bazı kişilerde yeşil mercimek alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Son derece yararlı bu besinin çokça tüketimi ise böbrek problemlerine neden olabilir.