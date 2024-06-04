Yeşil enerji için projeler iki ülkeye iyi gelecek: BAE ve Azerbaycan arasında onayladı!

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber'in Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Parviz Shahbazov ile görüştü.

Görüşmede, yeşil enerji alanlarında verimli işbirliği anlaşmalarına imza atıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, "BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber ile COP29 Taraflar Konferansı kapsamında "Yeşil Enerji Ortaklığı" ve arama ve işbirliği alanında karşılıklı katılım konusunda verimli bir toplantı gerçekleştirdik." şeklinde açıklama yaptı.

Shahbazov, toplantıda yatırım anlaşması eki, enerji satın alma anlaşması, iletim şebekesi bağlantı anlaşması, rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında 1000 megavatlık enerji santrali projelerine ilişkin arazi kiralama anlaşması gibi birçok anlaşmanın imzalandığını sözlerine ekledi.

Japonya, BAE’den rekor düzeyde petrol ithal ediyor

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Öte yandan Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın Doğal Kaynaklar ve Enerji Ajansı, Japonya'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı petrol ithalatının, toplam ithalatın yüzde 45,4'üne denk geldiğini belirtti.

Söz konusu ayda Japonya, Arap petrolünün yüzde 95,6'sını oluşturan yaklaşık 78,84 milyon varil petrol ithal etti. Bu petrolün 75,35 milyon varili, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Umman gibi dört Arap ülkesinden ithal ediliyor.

Japonya, Suudi Arabistan'dan 31,10 milyon varil veya toplamın %39,5'ini ithal ederken, Kuveyt yaklaşık 4,71 milyon varil (%6) ile ikinci sırada yer aldı. Katar ise yaklaşık 2,77 milyon varil (%3,5) ile üçüncü sırada yer aldı. Japonya ayrıca Umman'dan %0,6 oranında ithalat yaptı.

Japonya'nın petrol ithalatının geri kalanı Amerika Birleşik Devletleri (%1,6), Orta ve Güney Amerika (%1,6), Okyanusya (%0,8) ve Güneydoğu Asya'dan (%0,4) geldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki müttefikleri, petrol üretimi kesintilerini 2025'e kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Ancak, Ekim ayından itibaren sekiz üyenin gönüllü kesintilerini kademeli olarak iptal etmek için yer bıraktı.

Bugün erken işlemlerde petrol fiyatları düştü. Yatırımcılar, arzın ilerleyen dönemlerde artacağı endişesiyle, fiyatların bir önceki seanstaki kayıplarını sürdürdüğüne dair kaygı duyuyor.

Brent ham vadeli işlemleri, varil başına 78,16 dolara gerileyerek yüzde 0,3 düşüş yaşadı. Brent ham petrolü, dün yüzde 3'ten fazla düşerek 7 Şubat'tan bu yana ilk kez 80 doların altında kapandı.

ABD Batı Teksas Orta vadeli ham petrol vadeli işlemleri ise varil başına 74,05 dolara gerileyerek yüzde 0,2 düşüş yaşadı. Bu, dün yüzde 3,6 düşüş yaşadıktan sonra son dört ayın en düşük seviyesinde kapanışına denk geliyor.

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