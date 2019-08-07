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Yeşil dostu hastane

Görsel çevre kalitesinin insanların psikolojik sağlığını olumlu yönde etkilediğinin çeşitli bilimsel araştırmalarla kanıtlandığı günümüzde, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastane bahçesi ve içindeki peyzaj düzenlemeleri, temiz ve ferah ortamı ile hastalara, hasta yakınlarına ve çalışanlarına adeta görsel bir şölen sunuyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:50
Yeşil dostu hastane

Görsel çevre kalitesinin insanların psikolojik sağlığını olumlu yönde etkilediğinin çeşitli bilimsel araştırmalarla kanıtlandığı günümüzde, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastane bahçesi ve içindeki peyzaj düzenlemeleri, temiz ve ferah ortamı ile hastalara, hasta yakınlarına ve çalışanlarına adeta görsel bir şölen sunuyor.


İnsanoğlunun doğa ile iç içe bulunmaktan psikolojik ve fiziksel sağlık açısından çeşitli faydalar elde ettiği inancı tarih boyunca sürekli ortaya atılan bir görüş olarak güncelliğini koruyor. Her yıl artarak devam eden yaygın, kentleşme ve doğal alanların özellikle kentlerden ve günlük yaşamdan kaybolması, doğal alanlara ve insan-doğa ilişkileri konusuna ilgiyi arttırıyor. Doğal alanların insanlar için değeri ile psikolojik ve fiziksel sağlık üzerine etkilerini konu alan araştırmalar ve sonuçları “Yeşil Dostu Hastanelere” olan gereksinimi de gözler önüne seriyor.


Estetik ve göze hoş gelen mekanlarda bulunmanın insanların, özellikle de çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastanelere başvuran hastalar için önemli bir ihtiyaç olduğunu dikkate alan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, yeşil çevre çalışmalarına da büyük önem veriliyor.


“Kamu - Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile işletilen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “Yeşil Dostu Hastane” çalışmalarıyla da Adana’nın “en yeşil hastanesi” unvanına sahip. Hastanede, Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından yürütülen “Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri” kapsamında, hasta ve yakınları ile çalışan, engelli ve çocuklara yönelik; işlevsel, doğal ve estetik peyzaj çalışmaları devam ediyor.


İşletme Müdür Yardımcısı İlyas Taş, sağlıklı bir çalışma ve yaşam alanı sağlanması için; dış alanlarda kurulumu yapılmış olan bitkisel alanların, tüm yol ve kaldırımların her türlü bakım onarım faaliyetlerinin uzman ekiplerce düzenli olarak gerçekleştiğini belirterek, “Mevsim geçişlerinde gerektiğinde ilgili bitkisel alanlara yeniden bitki düzenlemesi yapılarak sürekli olarak yaşayan bir yeşil alan oluşturuyoruz” dedi.



Yüzde 20’si yeşil alan


Hastanede, metrekareye düşen yeşil alan miktarının 0,23 metrekare olarak hesaplandığını belirten Taş, “Halihazırda toplamda 64.972 metrekare olan yeşil alan miktarı hastane sahamızın Güney sınırında yer alan 5000 metrekarelik alandaki ormanlık oluşturma ve ticari alandaki peyzaj çalışmaları tamamlandığında 76.972 metrekareye çıkacak. Böylece hastanenin toplam alanının yüzde 23’ü yeşil alan olacak” bilgisini de vererek, şöyle devam etti:


“Hastanede; ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra 4 bloktan oluşan hastane binasının içerisinde hasta ve hasta yakınlarının dinlenebileceği, alışveriş yapabileceği, bitki örtüsü ile rahatlama sağlayabileceği bir ortam mevcut.Doğu-Batı-Kuzey-Güney kısımlarında birbirine bağlanan 4 adet Sağlık Caddesi’nin bulunduğu hastanede tüm teraslar da bitki örtüsü ile kaplı.Hastanede, bina içi ferahlığı artırmak amaçlı canlı bitki örtüsüne sahip 23 adet iç bahçe bulunuyor.”

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:50
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