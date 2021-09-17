Yeşil dönüşüm fikri olan girişimcilere çağrı

Programa üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ve mezunlar 1 Kasım’a kadar başvurabiliyor. Programa www.cubeincubation.com/basvur bağlantısı üzerinden başvuru yapılabiliyor ve www.tubitak. gov.tr/ adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabiliyor. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, yeşil dönüşüm hedeflerinin yakın zamanda açıklanan Orta Vadeli Program’da da geniş şekilde yer aldığını belirtti. Topçu, şunları söyledi: “Teknopark İstanbul olarak ülkemizin yeşil dönüşüm hedeflerinde planladığı şekilde ilerleyebilmesi, bu alanda Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için girişim fikri olan gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz. Kuluçka merkezimizin deneyimli ekibi yeşil ekonomimize destek sağlayacak fikri olan girişimcileri yakından destekleyecek bunun yanı sıra 200 bin TL’ye varan destekler de sunacağız.”