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Ekonomi Yeşil dönüşüm fikri olan girişimcilere çağrı
Ekonomi

Yeşil dönüşüm fikri olan girişimcilere çağrı

Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation, “TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı” kapsamında uygulayıcı kuruluş yürüttüğü BİGGCube Incubation Programı çerçevesinde açılan BİGG Yeşil Büyüme isimli yeni çağrısıyla yeşil dönüşüm fikri olan girişimcilere odaklanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 18:02:00 -
Yeşil dönüşüm fikri olan girişimcilere çağrı

Programa üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ve mezunlar 1 Kasım’a kadar başvurabiliyor. Programa www.cubeincubation.com/basvur bağlantısı üzerinden başvuru yapılabiliyor ve www.tubitak. gov.tr/ adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabiliyor. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, yeşil dönüşüm hedeflerinin yakın zamanda açıklanan Orta Vadeli Program’da da geniş şekilde yer aldığını belirtti. Topçu, şunları söyledi: “Teknopark İstanbul olarak ülkemizin yeşil dönüşüm hedeflerinde planladığı şekilde ilerleyebilmesi, bu alanda Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için girişim fikri olan gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz. Kuluçka merkezimizin deneyimli ekibi yeşil ekonomimize destek sağlayacak fikri olan girişimcileri yakından destekleyecek bunun yanı sıra 200 bin TL’ye varan destekler de sunacağız.”

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