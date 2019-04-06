Yeşil çayın fayaları saymakla bitmiyor. Antioksidan denilince akla gelen ilk içeceklerden biri olan yeşil çayın düzenli olarak tüketildiğinde inanılmaz faydaları vardır. Yeşil çayın yüzde 40’ını polifenoller oluşturur. Güçlü sağlık koruyucu etkileri olan polifenoller ile birlikte yeşil çayın içinde aminoasitler, karbon hidrat, bazı yağ asitleri, B,C,E vitaminleri, kafein ve teofilin de bulunmaktadır. Peki Yeşil çayın fayaları neler? Yeşil çay nasıl demlenir nasıl içilir? İşte yeşil çayın bilinmeyenleri...

Yeşil çay içmenin sağlığınıza birçok faydası vardır. Bu yazıda, yeşil çayı en iyi şekilde hazırlamanın yollarını ve yeşil çayın faydaları öğrenebilirsiniz. Yeşil çay içmenin sağlığa birçok faydası vardır. Yeşil çay idrar söktürücü ve termojenik etkilerinin yanı sıra bol miktarda antioksidan da içerir. Sadece bu kadar mı? Tabiki de hayır. O halde yeşil çay neye iyi gelir, çayın faydaları nelerdir? Sorusunun cevabını merak eden okurlarımızı daha fazla heyecanlandırmamak için yeşil çayın faydalarını sıralamaya başlayalım.

Yeşil çayın faydaları neler?

- Diyabetin ilerlemesini önler.

- Kötü kolesterol değerini düşürür.

- Kilo verdirir.

- Tansiyona iyi gelir.

- Damar tıkanıklığını önler.

- Bağışıklığı artırır ve sindirim sağlığını korur.

Yeşil çay sıcak olarak veya soğuk olarak da tüketilebilir. Soğuk yeşil çay genellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla tercih edilir. Yeşil çayın faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmeniz için işte yeşil çay nasıl demlenir, nasıl içilir sorusunun sanki sorulduğunu duyuyor gibiyiz. O vakit yeşil çay nasıl demlenir? Demlenen yeşil çay nasıl içilir sorusunun cevaına sıra geldi.

Yeşil çay nasıl demlenir?

Yeşil çay yaprakları ile demleme

Malzemeler

- Yaprak halinde yeşil çay

- Bir bardak içme suyu

- 2 adet fesleğen yaprağı

- Bal ve limon

Yeşil yaş nasıl yapılır?

- İlk olarak ne kadar yeşilçay hazırlamak istediğinizi belirleyin. 1 bardak suya 1 çay kaşığı yeşil çay yeterli olacaktır.

- İstediğiniz miktarda yeşil çayı bir süzgecin içerisine koyun. Suyu kaynama noktasına gelinceye kadar kaynatın. Ancak tam olarak kaynamasına izin vermeyin.

- Su kaynama soktasına geldiğinde içerisinde fesleğen yaprağını dilediğiniz kadar bal ve limonu ekleyip tüketebilirsiniz.