Yeşil çay, tam ölçülü! Hiçbir şeye gerek olmayacak: Bu çayı bilenler memnun, malzemelerini aldılar!
Diğer çaylara göre faydası daha fazla olan yeşil çay siyah çaya oranla daha az kullanılmaktadır. Ama az kullanıldığı bilinmektedir, fakat vücudu birçok faydası olan bir çay türüdür. Genel olarak zayıflamak, formda kalmak ve yağ yakmak için tercih edilmektedir. Fakat vücuda ve birçok hastalığa şifa kaynağıdır. İşte yazının devamı…
Yeşil Çayın Faydaları
Özellikle yüksek tansiyonu düşürür.
Ayrıca düşük tansiyonu da dengeleme özelliği de bulunmaktadır.
Kalbi ve sinir sistemini rahatlatır.
Kanı temizleyici özelliği de bulunur.
Konsantrasyon kabiliyetini de kuvvetlendirir.
Kronik hastalıklarına karşı da korur.
Yağ yakımını hızlandırdığı da bilinir.
Kolon, mide, karaciğer, akciğer, göğüs ve cilt kanserlerine karşı koruyucudur.
Ağız kokusunu giderir.
Kilo vermeye de destek olur.
Vücuttaki iltihabı da azaltır.
Kötü kolesterolü de düşürür.
Yaşlanmayı geciktirdiği de bilinir.
Kansere yakalanma riskini de azaltıyor.
Parkinson ve alzheimer hastalığını da önler.
Diyabet 2 hastalığına da iyi geldiği bilinmektedir.
Kan basıncını da düzenler.
Ayrıca kalp sağlığını da korur.
Özellikle bağışıklığı güçlendirdiği de bilinmektedir.
Beyin fonksiyonlarını da iyileştirdiği bilmektedir.
Beyni yaşlanmadan korur.
Daha kaliteli yaşamaya yardımcı olur.
İçerdiği kafein sayesinde canlılık verir.
Ayrıca yorgunluk giderici özelliği de bulunmaktadır.
Formda kalmak isteyenlere uygun bir çaydır.
Hücre yenileyici özelliği de bulunmaktadır.
Yeşil Çay Nasıl Demlenir?
Kaynamış suyun içerisine bir tutam yeşil çay atın. 2-3 dakika demlenmesini bekleyin ve tüketin. Günde 2 bardak tüketilmesi yeterlidir.
Eğer kaynatmak isterseniz. En fazla 1 dakika kaynatılması gerekir. Çünkü vitamini kaybeder fazla durduğu zaman az kaynatılması gerekir.
Başka çaylarla veya başka besinlerle de demlenebilir. İçerisine limon, nane, bal vb. şeyler de katılmaktadır.
Yeşil Çayın Zararları Nelerdir?
Her şeyin zararı olduğu gibi yeşil çayında fazla tüketilmesi zararlıdır.
Kronik kalp hastalığı olanlar kullanmamalıdır.
Yüksek dozda ilaç kullananlar kullanmamalıdır. ilaçlarla ikisi yan etki yapabili.r
Fala tüketildiğinde uykusuzluğa sebep olur.
Ayrıca baş dönmesine ve baş ağrısına da sebep olur.
Eğer alerjiniz varsa yeşil çayın tüketmeyin.
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