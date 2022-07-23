Yesevi Alperenler Teşkilatı sapkınlıkla mücadelede kararlı! 'LGBT derneklerinin kapatılması...'

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Yesevi Alperenler Teşkilatı, Türk aile yapısının ruh kökünü hedef alan eşcinsel sapkınlığa karşı verdiği mücadeleyi sürdürüyor.

Son olarak şehitler diyarı Çanakkale'de yürüyüş yapmak isteyen LGBT'li sapkınlara karşı, "Eğer Valilik bu gayr-i ahlaki sözde onur yürüyüşüne müsaade ederse, bizler de aynı gün ve aynı saatte ‘şehitlerimize saygı yürüyüşü’ gerçekleştireceğiz!" uyarısında bulunan Yesevi Alperenler Teşkilatı, yarın saat 14:00'da Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde düzenlenecek Eyüpsultan Meydanı'ndaki "Aileni koru" eylemine çağrı yaptı.

250 derneğin ortaklaşa düzenleyeceği LGBT karşıtı protestoya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Müslüman Türk milletini ahlaken çökertmek, yeni nesillerimizi cinsiyetsizleştirmek, sapık ilişkileri, pedofiliyi ve zührevi hastalıkları ülkemizde yaygınlaştırmak, ailesiz ve zürriyetsiz bir toplum oluşturmak için dört koldan farklı renk ve biçimlerde faaliyet gösteren LGBT örgütünün ülkemizdeki faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması, derneklerinin kapatılması yönündeki taleplerimizi dile getireceğimiz ve Türk kamuoyundan utanmadan bu sapkınlara destek verenleri isim isim ifşa etmek için 250 dernekle birlikte yapacağımız basın açıklamamıza katılımınızı saygıyla istirham ederiz.