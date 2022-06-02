Yesevi Alperenler, ahlaksızlığa 'dur' dedi

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Milli ve manevi değerleri önceleyen STK’lardan sözde özgürlük ve insan hakları kisvesi adı altında yapılan ve toplumsal çöküşü tetiklemeye yönelik baldır bacak şovlarına, taytlı minili eylemlere ve sokak ortasında yaşanan cinsel ilişki rezaletlerine tepki geldi. Beşiktaş İskelesi Barbaros Anıtı önünde toplanarak, "Sapkınlığa ve Ahlaksızlığa Dur De" başlıklı basın açıklaması yapan Yesevi Alperenler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, kamuya açık alanlarda görülen uygunsuz davranışları lanetledi.

Ahlaksızlığın özgürleştiği bir çağdayız

Grup adına açıklama yapan Dernek Başkanı Kürşat Mican, ahlaksızlığın her türevinin çok rahat işlendiği, din ve insaniyet adına ne varsa itibar suikastına uğradığı çok zor bir çağda yaşadıklarını söyledi. Son günlerde sahillerde, parklarda ve caddelerde uygunsuz durumların arttığını belirten Mican, "Bilinsin ki kamuya açık alanlar bütün milleti ilgilendirmektedir. İsteyen istediği gibi hareket edemez. Hürriyetin ve özgürlüğün bir sınırı, bir tanımı vardır. Bu ahlaksızların, bu sapkınların iddia ettiği gibi hürriyet, ahlaksızlığa, sapkınlığa asla müsamaha değildir." dedi.

"Ahlakı koruyacak yasalar şart"

Mican, yeni nesillere ahlaksızlığın özendirilmek istendiğini dile getirerek, yetkililerden milletin değerlerini, ahlakını ve kültürünü koruyacak bir yasa çıkartmasını ve önlem alınmasını talep etti. Taksim'de "Onur Yürüyüşü" adı altında etkinlik planlandığını belirten Mican, buna izin verildiği takdirde kendilerinin aynı gün ve saatte "Bayrak Yürüyüşü" yapacaklarını sözlerine ekledi. Başkan Mican şöylşe devam etti:

“Tüm dünyaya medeniyeti, insaniyeti, erdemi, ahlakı ve edebi öğretmiş şanlı ecdadın bize miras bıraktığı bu güzide Vatan topraklarında bugün işlenen ahlaksız fiilleri görmek, şahit olmak ve toplumun geldiği ahlaki çukuru bahse konu kılmak, yuvarlanmakta olduğumuz uçurumu müşahede etmek vicdan sahibi, feraset sahibi, basiret sahibi duyarlı her Müslümanı derinden yaralamakta, yürekleri kanatmaktadır.

"Bu gidişata 'dur' demeliyiz"

Biz bu gidişata dur demezsek yarın ruz-i mahşerde Cenab-ı Allah'a nasıl hesap verecek, atalarımızın yüzüne nasıl bakacak, bu vebalin altından nasıl kalkacağız..? Nesillerimize hangi medeniyet kodlarını miras bırakacağız..?

Bakınız İstanbul Bebek sahilinde yaşanan son vukuatta cinsel ilişkiye giren bir çiftin görüntüleri, çırılçıplak güneşlenmeleri, parklarda, caddelerde uygunsuz durumların artışı ülkemizde yaşanan manevi tahribatın zirve yaptığının göstergesidir. TV’lerdeki dizi ve filmlerde, tiyatrolarda, sözde sanat icra edilen alanlarda, reklamlarda, sosyal medya platformlarında gayri ahlaki yayınlarla mahremiyet mefhumunun ortadan kaldırılması, tüm sapkın ilişkilerin normalize edilmesi, aile değer yargılarımızın yerle yeksan edilmesi, ahlaksız ve sapık bir neslin oluşması için dört koldan farklı renk ve biçimlerde saldırıldığının apaçık delilidir.

Özgürlüğün bir sınırı vardır. Ahlaksızlık asla Özgürlük değildir. Özgürlük paravanıyla kamuya açık ortak alanlarda herkes istediği gibi hareket edemez. Buna da asla müsamaha gösterilemez. Devletimiz Milletinin ahlakını korumaya yönelik ivedilikle bir çalışma başlatmalıdır. Ve kesinlikle zina tekrar suç kapsamına alınmalıdır. 'Manevi ve Ahlaki Değerleri Koruma Yasası' mutlaka çıkartılmalıdır.”