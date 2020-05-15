Yeryüzü Doktorları'ndan Çadlılara gıda yardımı

HARTUM (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, Çad’da ihtiyaç sahiplerine 550 gıda paketi dağıttı.



Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Kamil Malik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sido Mülteci kampında ve çevresinde ihtiyaç sahibi aileler için 550 kumanya dağıttıklarını belirtti.

Malik, kampta beslenme bozukluğu yaşayan kişilere yönelik özel tıbbi tedavi gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bölgede ciddi açlık sıkıntısı çekiliyor. Beslenme yetersizliğinden kaynaklı birçok hastalık meydana geliyor. Sadece ocak ayından bu yana 4 bin 330 kişi muayene edildi. Bunlardan 1048’i beslenme tedavisi gördü. Kliniğimiz aynı zamanda birinci basamak sağlık hizmeti de sunuyor." ifadelerini kullandı.

Ramazanda 9 ülkede yaklaşık 35 bin kişiye iftar için kumanya ulaştırdıklarını dile getiren Malik, hayırseverlerden "Peki Ya Her Gün Açlıktan Hayatını Kaybeden 8220 Çocuk" adlı kampanyaya destek beklediklerini kaydetti.



