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Aktüel Yeryüzü Doktorları, "Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar" kampanyasını başlattı
Aktüel

Yeryüzü Doktorları, "Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar" kampanyasını başlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:03:19 -
Yeryüzü Doktorları, "Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar" kampanyasını başlattı

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, sağlık hizmetlerine erişilemeyen bölgelerde önlenebilir sebeplerden hayatını kaybeden annelere ve çocuklara dikkati çekmek için "Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar" kampanyasını başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde her gün 800’den fazla kadın hamilelikte, doğum sırasında veya sonrasında ölüyor. Geçen yıl, günde 14 bin 5 yaş altı çocuğun öldüğü belirlendi.

Gerekli önlemler ve iyileştirmeler yapılmazsa 2030 yılına kadar 48 milyon çocuk ölümü tahmin ediliyor.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimin daha da kısıtlandığı bu dönemde Yeryüzü Doktorları anne ve çocuk sağlığında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için "Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar’" adlı kampanyayı başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, yıllardır anne-çocuk sağlığı konusunda yardım çalışmaları yaptıklarını, özellikle ihtiyaç sahibi bölgelerde önlenebilir nedenlerle hayatlarını kaybeden anneler ve çocukların olduğunu belirtti.

Kısıtlı sağlık imkanları sebebiyle oluşan bu sorunların önüne geçebilmek için o coğrafyalara yardım ettiklerini kaydeden Güney, "Pandemi döneminde sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar onların hayatını daha da olumsuz etkiliyor. Biz Yeryüzü Doktorları olarak pandemi sürecinde de bu bölgelerdeki sağlık hizmetlerimizi bağışçılarımız sayesinde sürdürüyoruz. Dünyanın her yerinde annelerin ve çocukların sağlıklı bir şekilde yaşayabilmelerine vesile olmak için halkımızın desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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