Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yurt dışına kaçan ve arama kararı bulunan 9 önemli suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen başarılı ortak işbirliğine dikkat çekerek, aralarında "Çocuğu kasten öldürmeye azmettirme," "nitelikli cinsel saldırı," "çocuğun nitelikli cinsel istismarı," ve "uyuşturucu ticareti" gibi çok sayıda ağır suçtan aranan firarilerin iade edildiğini belirtti.

Almanya'dan 3, ABD'den 1, Arjantin'den 1, Bosna Hersek'ten 1, İran'dan 1, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 1 ve Yunanistan'dan 1 olmak üzere toplam 9 hükümlü, başarılı operasyonlar zinciriyle yakalandı. Bakan Yerlikaya, mesajında, "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz," diyerek kararlılıklarını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç., S.G., V.Y., A.S.Ö., O.K., G.A., G.A. ile ulusal seviyede aranan E.A.Ü. ve K.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

KIRMIZI BÜLTEN OPERASYONU

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izini titizlikle sürdüklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle; 'Çocuğu kasten öldürmeye azmettirmek, kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç. Almanya'da, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. Almanya'da, 'Cinsel suçlardan' kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan V.Y. isimli şahıs Almanya'da yakalandı.

'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.Ö. ABD'de, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.K. Arjantin'de yakalandı.

'Kasten öldürme, 5607 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. Bosna Hersek'te, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli yağma (5 kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. İran'da yakalandı.

'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından ulusal seviyede aranan E.A.Ü. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan K.A. Yunanistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."