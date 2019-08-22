Yerli yaş fındığın kilosu 10 TL Kütahya’nın Emet ilçesinde yerli yaş fındık tezgahlarda 10 liradan yerini alırken vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Kütahya’nın Emet ilçesinde yerli yaş fındık tezgahlarda 10 liradan yerini alırken vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Emet ilçesinde kurulan açık pazarda yerli fındık kilosu 10 TL’den tezgahlarda satılıyor. Hasat döneminin başlaması ile birlikte toplanan fındığa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kendi bahçelerinden topladıkları yaş fındıkları satan üreticilerden Emre Şen, “Fındık hasadına başladık. Yaş fındığı ilçe pazarlarında satıyoruz. Yeni çıktığı için şu an için ilgi yoğun. İlerleyen günlerde fiyatı düşünce daha çok satılacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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