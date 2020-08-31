Yerli ve millî teknolojilerle uzay ligindeyiz

Yeni Akit Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni ile Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, uçak fabrikasının kapısına kilit vuran zihniyetle şimdiki zihniyetin aynı olduğunu belirterek, “Nuri Demirağ’ın Kayseri’de kurduğu uçak fabrikası savunma sanayimizin öncüleri olarak halen hafızalardadır. Tüm bu kritik düşünceler dönemin vizyonsuz idarecileri tarafından sabote edilmiştir. Ülkemizin ilk uçak fabrikasının özellikle kapısına 1950 yılında kilit vuranlarla bugün bizi savunma sanayinde attığımız adımlardan dolayı eleştirenler aynı sığ zihniyetin mensuplarıdır. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurtdışında tedarik edilmesine asla razı değiliz. Bu konuda sektörümüzden azami hassasiyet bekliyorum. İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesinden biriyiz” ifadelerini kullandı.

“Yıl sonunda TSK envanterine katacağız”

Atmaca’nın yıl sonunda TSK’nın envanterinde olacağını ifade eden Erdoğan, “Atmaca’ya ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Belirlenen bir hedefe gönderilen Atmaca asla radarda tespit edilemiyor. Hedef hareket etse de hedefini bulup imha ediyor. Ordumuzun göz bebeği Atmaca’yı yıl sonunda TSK envanterine katacağız. Birçok ülke satın almak için bizimle görüşüyor. Mikro uydu fırlatma projesi en kritik çalışmalar arasında yer alıyor. Bu proje ile 100 kg ve altındaki mikro uydularımızı alçak dünya yörüngesine yerleştirebileceğiz” müjdesini verdi.

“Yerli ve millî teknolojilerle uzaya ilk adımı attık"

“Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında ülkemize güvenli bilgi akışı sağlayacak” diyen Erdoğan, “Milli teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli roketimiz 130 km sınırına çıkarak uzay sınırı kabul edilen 100 km sınırını aştı. Böylece Türkiye kendi teknolojileriyle uzaya ilk adımını attı. Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz. ‘Mikro Uydu Fırlatma Projesi’ merkezin yürüttüğü en kritik çalışmalar arasında yer alıyor. Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında savaş ve barış zamanında ülkemize güvenli bilgi akışı sağlayacak” dedi. Erdoğan şöyle devam etti; “Milli teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli roketimiz 130 km sınırına çıkarak uzay sınırı kabul edilen 100 km sınırını aştı. Böylece Türkiye kendi teknolojileriyle uzaya ilk adımını attı. ‘Mikro Uydu Fırlatma Projesi’ merkezin yürüttüğü en kritik çalışmalar arasında yer alıyor. Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında savaş ve barış zamanında ülkemize güvenli bilgi akışı sağlayacak. Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz. Hibrit yakıtlı roket modelleri geliştirmeye de devam ediyoruz. Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Türkiye’yi savunma sanayinde bir üst lige taşıyan tüm projelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bayraktar TB2 SİHA’nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 milimetre füze sistemi tarafından vuruldu. Bu yeni gelişme bilhassa cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak. Denizlerin dibinden uzayın derinliklerine kadar görev üstlenen ROKETSAN’ımızı şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Türkiye ‘yi daha ileriye taşımak için emek verenlere teşekkür ediyorum.”