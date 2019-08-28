Yerli ve milli teknolojilere Vodafone’dan destek

Yerli ve milli üretimin gelişmesine katkıda bulunmaya devam eden Vodafone, bu kapsamda Karadeniz Bölgesi’nde 150 ULAK baz istasyonunu başarıyla devreye alarak Türkiye’nin yerlileşme hedefine verdiği desteği bir adım daha ileriye taşıdı.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, ULAK projesi için ilk günden bu yana her türlü desteği verdiklerini belirtti. Deegan, ULAK yerli baz istasyonunun ticari olarak hizmet verebilmesi için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirketlerden biri olduklarını belirterek şunları söyledi: “Global tecrübemizi ve mühendislik bilgimizi en kapsamlı şekilde ULAK’ın geliştirilmesi için kullandık. Ağustos ayı itibariyle de ULAK baz istasyonlarını ticari şebekemizde devreye almaya başladık. Vodafone olarak, Türkiye’de yerli ve milli üretimi geliştirmeye yönelik çalışmaları ileriye taşımak için ULAK’ın bugünden gelecek teknolojilere hazırlanmasına ve Türkiye’nin yerli ve milli üretim kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.’