Yerli ve Milli Savunma Sanayii Pakistan’da görücüye çıkıyor

Türk savunma sanayisi, bu yıl MİLGEM ve Atak helikopteri ihracatına yönelik yapılan sözleşmelerin ardından Pakistan’da gerçekleştirilecek savunma sanayisi fuarına güçlü katılım gösterecek. Pakistan’ın Karaçi kentinde 27-30 Kasım’da 10’uncusu düzenlenecek IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri, dünyanın birçok ülkesinden savunma sanayisi temsilcisi ve üst düzey resmi delegasyonu bir araya getirecek. Fuara, Türkiye adına Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği ile 25 firma katılacak. Fuarda, Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zırhlı araç platformları, insanlı/insansız çeşitli hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumu yapılacak.