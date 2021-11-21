Yerli ve milli savaş uçağı TF-X, F-16 ve F-35'ten daha güçlü olacak

TUSAŞ yetkilileri tarafından TBMM Millî Savunma Komisyonu üyesi milletvekillerine yapılan sunumda, Türkiye'nin milli savaş uçağının F-16 ve F-35'ten savaş uçaklarından daha güçlü olacağı ifade edildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer verilen habere göre, TBMM Millî Savunma Komisyonu üyeleri, Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayii (TEİ) tesislerini ziyaret ederek, aralarında Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı Millî Muharip Uçak'ın da (MMU) bulunduğu savunma projeleriyle ilgili bilgi aldı.

Milletvekillerine verilen bilgide, Türkiye'nin millî savaş uçağının F-16 ve F-35'ten daha güçlü ve daha fazla bomba taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Diğer savaş uçaklarının aksine, millî muharip uçağın, bombalarının dışarıdan gözükmeyecek şekilde dizayn edildiği dile getirildi.

Dünyada tek

TUSAŞ Motor Sanayii yöneticileri tarafından milletvekillerine, yerli ve millî olarak üretilen insansız hava araçları ve helikopterlerde kullanılan motor üretimine ilişkin de detaylı bir sunum yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İHA ve SİHA'ların test edildiği basınç sisteminin dünyadaki en ileri teknolojilere sahip olduğu kaydedildi. Bazı ülkelerin ABD'den aldığı İHA'ların belli bir fitin üzerindeki testlerinin Türkiye'de yapıldığı bilgisini veren TUSAŞ yetkilileri, özellikle bu sistem konusunda Türkiye'nin dünyada tek ülke konumunda olduğunu kaydetti.

İHA ve SİHA'ların motorlarını test etmek için yapılan sistem milletvekillerine tanıtılırken "Bu sistemi kendimiz yaptık. Dünyada başka bir örneği yok. Mesela diğer ülkelerin sistemlerinde test edilip '2 bin fitte çalışır' denilen bir İHA o yüksekliğe çıkıldığında çalışmayabiliyor. Çünkü onlar sadece motoru test ediyor. Oysa o yükseklikte motordaki parçaların tamamının buna nasıl tepki verebileceği görülmüyor. Örneğin bir ülke ABD'den İHA almış, 'Şu yükseklikte uçar" denmiş. Ancak denediklerinde söyledikleri yükseklikte uçmadıklarını görmüşler. Şimdi o ülke aldıkları İHA'ları bizim sistemimizde test etmemizi istiyor." bilgisi verildi.

Millî muharip uçak'ın ilk uçuşu 2026'da

Millî Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında üretilecek uçaklar; düşük görünürlük, radara yakalanmama, gelişmiş sensör ve iletişim sistemleri, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık gibi teknolojilere sahip olacak. MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedeflenirken, aviyoniklerin, kontrol ve hidrolik sistemlerin yer aldığı prototipin ilk kez motor çalıştırmasıyla uçağın yer testleri başlayacak.