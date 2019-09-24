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Yerli ve milli kurumlara FETÖ engeli mi? Kritik projeyi ASELSAN yerine Alman Siemens'e vermeye çalışıyorlar!

Devlet kurumu Aselsan ve Tübitak ortaklığında kurulan konsorsiyumun, İstanbul M1 metro hattının sinyalizasyon sistemini başarılı şekilde yürütmesi bazı odakları rahatsız etti. Yeniakit.com.tr’ye konuşan üst düzey bir bakanlık bürokratı, devlete ait olan kurumların oluşturduğu Aselsan-Tübitak konsorsiyumunun yerli ve milli teknoloji ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Halkalı 1. ve 2. etap metro hattının sinyalizasyon sistemine talip olmasının Ulaştırma Bakanlığı ve Aselsan’daki bir takım kripto isimler tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi. Bakanlık bürokratı, bu isimlerin ihaleyi devletin kendi kurumları yerine Alman Siemens firmasına verilmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

24 Eylül 2019 Salı 22:17
Yerli ve milli kurumlara FETÖ engeli mi? Kritik projeyi ASELSAN yerine Alman Siemens'e vermeye çalışıyorlar!

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Teknolojide yerli ve milli üretime sürekli vurgu yapan ve destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a rağmen, bürokraside yuvalanmış bazı odaklar devletin kendi kurumları yerine yabancı şirketlere ihale vermek için büyük çaba sarf ediyor. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen İstanbul Havalimanı metro sinyalizasyon işinin, devlete kurumu olan Aselsan ve Tübitak ortaklığında kurulan konsorsiyum yerine, bazı odakların yönlendirmesiyle Alman Siemens’e verilmesi için lobi yapıldığı öğrenildi.

Devlet kurumu Aselsan ve Tübitak dururken niye Alman Siemens?

Devlet kurumu Aselsan ve Tübitak ortaklığında kurulan konsorsiyumun, İstanbul M1 metro hattının sinyalizasyon sistemini başarılı şekilde yürütmesi içerideki ve dışarıdaki bazı odakları rahatsız etti. Yıllardır yerli ve milli teknolojilerin gelişmesinin önünde engel olan mankurt bürokratik oligarşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli teknolojinin gelişmesi için ortaya koyduğu vizyonu başarısız kılmaya çabalıyor. Savunma sanayiinde devrim niteliğinde işlere imza atan ve Türkiye’nin kendi füzesini ve kendi silahlarını üretmesinde kilit rol oynayan devlete ait Aselsan-Tübitak, sivil alanlarda kullanılan ileri teknoloji sistemleri de başarılı şekilde üretebilirken, bakanlık bünyesindeki bazı kripto odaklar tarafından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Halkalı 1. ve 2. etap metro hattının sinyalizasyon sistemini yapması engellenmeye çalışılıyor.

Yeniakit.com.tr’ye konuşan üst düzey bir bakanlık bürokratı, söz konusu yapım ihalesinin devlete ait olan yerli ve milli kurumlar yerine bir Alman firması olan Siemens’e verilmeye çalışılmasının, kripto FETÖ’cülerin bakanlıklarda halen aktif olduğunu gösterdiğini belirterek, Aselsan ve Tübitak dururken işin Alman Siemens’e verilmesinin vatana ihanetle eşdeğer olduğunu söyledi.

Söz konusu sinyalizasyon yapım işinin Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 22:17
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  8. metro hattının sinyalizasyon sistemi
  9. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü
  10. sinyalizasyon

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