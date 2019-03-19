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Yerli ve milli ilk otomobil test fabrikası açılıyor

MÜSİAD üyesi 20 iş insanın ortak girişimiyle Kocaeli’de otomobil, traktör ve iş makinelerinin test edilmesi amacıyla kurulan TESTTÜRK AŞ.’nin resmi açılışı yarın yapılacak.

19 Mart 2019 Salı 11:51
Yerli ve milli ilk otomobil test fabrikası açılıyor

Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak ve Türkiye’nin üretim üssü haline gelmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren MÜSİADYerli ve Milli Otomobil Üretimi” konusunda önemli bir çalışmaya imza attı. MÜSİAD üyesi 20 iş insanın ortak girişimiyle Kocaeli’de otomobil, traktör ve iş makinelerinin test edilmesi amacıyla kurulan TESTTÜRK AŞ.’nin resmi açılışı yarın yapılacak.

Bin 500 m2’si kapalı 400 m2’si açık alandan oluşan test merkezlerinde faaliyetlerini sürdüren ve son bir yıllık süre zarfında 150’den fazla test ve raporlama hizmetine imza atan TESTTÜRK AŞ, otomotiv alanındaki çalışmaların haricinde savunma sanayi ve demiryolu sanayinde de müşterilerine test hizmeti veriyor. Testturk AŞ. Otomotiv Test Laboratuvarı, AB standartları kapsamında bakanlık yetkilileri eşliğinde ilk defa AEBS testini gerçekleştiren firma olarak da öne çıkıyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:51
  1. Kocaeli
  2. MÜSİAD
  3. Yerli ve Milli Otomobil Üretimi
  4. TESTTÜRK AŞ.
  5. otomotiv
  6. Testturk AŞ. Otomotiv Test Laboratuvarı
  7. AEBS

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