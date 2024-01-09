Yerli ve milli erken uyarı sistemi devrede! 120 saniyelik deprem uyarısı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin teknoparkında geliştirilen ve 7 yıllık bir çalışmanın ürünü olan EDIS Deprem Erken Uyarı Sistemi, kullanılmaya başlandı. Japon uygulamasının ötesinde bir performansa sahip olarak kabul edilen EDIS, depremin merkez üssüne uzaklığına bağlı olarak 120 saniyeye kadar erken uyarı yapabiliyor.

Şu an aktif çalışıyor

EDIS Deprem Erken Uyarı Sistemi'nin Kurucu Ortağı ve CEO'su Ali Emre Erişen, şu anda sisteminin tüm Marmara Bölgesi'ni kapsayacak şekilde aktif olarak çalıştığını belirtti. Erişen, çalışmaların tüm Türkiye genelinde devam ettiğini ifade ederek, "Şu ana kadar bankalardan, holdinglere, sanayi şirketlerinden, AVM'lere kadar toplamda 250 kurumda sistemimizi aktif olarak kullanıyoruz. Bu kurumların şubelerini de dahil ettiğimizde, kullanım alanı 1000 işyerine yaklaşıyor. Bu sayede, deprem dalgaları işletmelere ulaşmadan önce makineler durdurulabiliyor, kapılar otomatik olarak açılıyor ve merdivenler çıkış yönüne yönlendiriliyor. Ayrıca, akıllı sistemler aracılığıyla depremle ilgili yangın, su gibi tedbirlerin alınması sağlanıyor" dedi.

503 depremde test edildi

Erişen, deprem konusunda geliştirilen teknolojinin halen Japonya’da uygulanan erken uyarı sisteminden daha ileri ve işlevsel olduğu belirterek ‘’Sistem, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş-Hatay depreminin ardından o bölgeye yerleştirilerek test edildi. Sistem kurulduktan sonra gerçekleşen belli büyüklüğün üzerindeki 503 artçı depremin tamamını tespit ettik ve erken uyarı sistemi aracılığıyla pilot olarak sistemi kullananlara bildirdik’’ dedi.

Ekonomik kayıpları da minimize ediyor

Depremin sadece binaların yıkılmasına ve ölümlere neden olmadığına dikkat çeken Ali Emre Erişen, “Bankalar, finans kuruluşları, fabrikalar ve aklınıza gelen bütün işletmeler depremi önceden bilemedikleri için çok büyük ekonomik kayıplar yaşıyorlar. Yapay zeka tabanlı akıllı erken uyarı sistemi sayesinde, deprem olacağı uyarısı alınınca fabrikalardaki makinelerin durdurulmasından AVM’lerdeki yürüyen merdivenlerin çalışmasına kadar bütün hareketler kontrol altına alınıyor. Dolayısıyla can kaybı önlendiği gibi ekonomik zararlar da minimize ediliyor” diye konuştu.

Mobil için testler sürüyor

Erişen, bireysel kullanım için EDİS Deprem Erken Uyarı Sistemi’nin cep telefonu uygulamasının testlerinin de yapıldığını, kısa süre içinde gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO